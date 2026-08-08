Η επικείμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Τζέφρι Μονκαντά, δίνει άλλη διάσταση στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Σαν κομμάτια του παζλ συμπληρώνει το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την αναβάθμιση του κλαμπ σε όλες τις θέσεις για να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, μετά την έλευση του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ως Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων και Διεθνούς Στρατηγικής και του Πάουλο Νόγκα ως υπεύθυνος της ακαδημίας, ο ισχυρός άντρας των «ερυθρολεύκων» ήρθε σε συμφωνία με τον Τζέφρι Μονκαντά.

Όπως σας αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Gazzetta, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν τα τυπικά για την ανακοίνωση της πρόσληψης του στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή όλου του ομίλου του Έλληνα παράγοντα, με έμφαση στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό.

Πρόκειται για μία σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμα των «ερυθρολεύκων» καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιράνθρωπο που έχει κάνει μεγάλες δουλειές τόσο στη Μονακό όσο και στη Μίλαν όπου ήταν την τελευταία 8ετία και θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον σύμβουλο recruitment των Πειραιωτών, που είναι ο Χρήστος Ακκάς.

Κάπως έτσι, μία γρήγορη ματιά στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, μας κάνει να αντιληφθούμε το πόσα βήματα μπροστά έχει προχωρήσει η ομάδα, δεδομένου ότι όλα τα στελέχη παρέμειναν στη θέση τους και συνεχίζουν τη δουλειά που άρχισαν πριν από 2,5 χρόνια και έφτασε το κλαμπ στην κατάκτηση του νταμπλ αλλά και του Conference League.

Συγκεκριμένα, στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή παρέμεινε ο παλαίμαχος φορ της ομάδας, Ντάρκο Κοβάσεβιτς ενώ στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του κλαμπ είναι ακόμα ο θρυλικός Κριστιάν Καρεμπέ. Βέβαια δεν είναι οι μόνοι θρύλοι που έχουν πόστο στον Ολυμπιακό, καθώς στις αρχές Ιουλίου, πρέσβης του συλλόγου στη Λατινική Αμερική είναι ο Τζιοβάνι.