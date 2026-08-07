Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι έτοιμος να προσθέσει στο οργανόγραμμα του ομίλου του ένα μεγάλο όνομα στον χώρο των σκάουτ και το Gazzetta σας συστήνει τον Τζέφρι Μονκαντά.

Όπως σας ενημέρωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Gazzetta, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει έρθει σε συμφωνία με τον 40χρονο τεχνικό διευθυντή, Τζέφρι Μονκαντά ώστε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο στον όμιλο του με έμφαση στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό.

Μία εξέλιξη που εφόσον πάρει σάρκα και οστά, θα μιλάμε για μία άκρως ποιοτική προσθήκη στο συγκεκριμένο οργανόγραμμα καθώς πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιρανθρώπων της νέας γενιάς με σημαντικές δουλειές τόσο στη Μονακό όσο και στη Μίλαν για μεγάλα διαστήματα.

Από ένα απλό μειλ, στη αδιανόητη λίστα ποδοσφαιριστών που ανακάλυψε στη Μονακό, μεταξύ αυτών και τον Κιλιάν Μπαπέ και από εκεί, στην 8ετία του στη Μίλαν όπου άλλαξε όλη τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Το Gazzetta σας «σερβίρει» όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Τζέφρι Μονκαντά.

Η τρέλα του παππού, ο Γκατούζο και η αγάπη για τη Μονακό

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1986 κοντά στο Μονακό, ο Τζέφρι Μονκαντά έδειξε από νεαρή ηλικία ότι το ποδόσφαιρο θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Ο παππούς του ήταν ο άνθρωπος από αρκετά νεαρή ηλικία τον έπαιρνε μαζί του στο γήπεδο με τη Μονακό να είναι η ομάδα που ακολουθούσε συνεχώς.

«Είχα έναν παππού που ήταν πολύ τρελός για το ποδόσφαιρο και μου έδειξε πολλούς αγώνες. Άρχισα να καταλαβαίνω τους παίκτες, τις τακτικές κ.λπ. Ήταν ένας αγώνας της Μονακό. Άρχισα να παρακολουθώ την ομάδα του πρωταθλήματος με τους Τρεζεγκέ, Μάρκο Σιμόνε, Ζιουλί... Παρακολούθησα έναν αγώνα και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν η επαγγελματική μου πορεία που ήθελα για το μέλλον. Ο πατέρας μου με πήγαινε πάντα να παρακολουθώ αγώνες στη Μονακό και τη Μασσαλία, και άρχισα να παρακολουθώ και να τρελαίνομαι για το ποδόσφαιρο».

Το μικρόβιο πέρασε αμέσως μέσα του και σε συνδυασμό με τους παιχταράδες που είχε ο σύλλογος τη δεκαετία του '90, ο Μονκαντά αγάπησε τον γαλλικό σύλλογο. Όσο για τον ίδιο, δεν ήταν γραφτό να ακολουθήσει το επάγγελμα επαγγελματικά αλλά από κάποιο άλλο πόστο, κάτι που κατάλαβε σχετικά νωρίς και τον βοήθησε στο να δώσει εκεί το βάρος.

Βέβαια έχει παραδεχθεί ότι ήταν «ένας Γκατούζο» όταν έπαιζε και το εξήγησε αναφέροντας, «πολύ επιθετικός, δεν ήμουν ψηλός, αλλά ήμουν πολύ επιθετικός στο πρέσινγκ. Δεν ήμουν κακός, αλλά δεν ήμουν δυνατός και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα το σωστό προφίλ για να παίξω».

Έτσι, ήρθε η στιγμή να πάρει την απόφαση και να συνεχίσει με άλλο τρόπο την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο: «Μου άρεσε ο κόσμος του ποδοσφαίρου περισσότερο από το να είμαι παίκτης. Μου άρεσε ο προπονητής, ο αθλητικός διευθυντής, ο πρόεδρος επειδή ήταν δύσκολο να πετύχω, πάντα έψαχνα σε τέτοιου είδους ρόλους».

Καριέρα που ξεκίνησε από ένα... μέιλ και το «εμείς» στην εύρεση του Μπαπέ

Τελείωσε το σχολείο, σπούδασε μάνατζμεντ και στα 19 του χρόνια ρίχθηκε στη... μάχη του σκάουτ όπου για έξι χρόνια ήταν ελεύθερος επαγγελματίας στέλνοντας βιογραφικά παικτών και κάνοντας διάφορες δουλειές για μάνατζερ και τεχνικούς διευθυντές. Η δουλειά γινόταν όλο και πιο επαγγελματική, με αποτέλεσμα το 2011 να αρχίσει να αναζητά κάτι πιο σταθερό.

Έτσι, αποφάσισε να στείλει ένα μέιλ στην αγαπημένη του ομάδα. Τη Μονακό. Ένα μέιλ όπου ουσιαστικά ζήτησε δουλειά και την ίδια στιγμή, ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Κλαούντιο Ρανιέρι, αναζητούσε αναλυτή για το τεχνικό σταφ του. Εκείνη την περίοδο, η Μονακό ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

«Έστειλα ένα email και περίμενα επειδή ήταν η ομάδα μου. Ο αθλητικός διευθυντής με κάλεσε επειδή ο προπονητής, Κλαούντιο Ρανιέρι, χρειαζόταν έναν αναλυτή αγώνα. Πήγα στο Μόντε Κάρλο και είχα μια συνάντηση, μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το πίστεψα; Όχι, αλλά όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, ξέρεις ότι πρέπει να φύγεις. Η ομάδα ήταν στη δεύτερη κατηγορία, ένα ρωσικό ταμείο ήρθε και άλλαξε τα πάντα.

Ο προπονητής, Ρανιέρι, είχε ιταλική νοοτροπία, ήθελε να κάνει πολλές αναλύσεις και ζήτησε έναν αναλυτή αγώνα. Έφτασα στο γραφείο του Μονακό, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα έπρεπε να δημιουργηθούν. Ήταν ενδιαφέρον και απαιτητικό για μένα. Αμέσως ανέπτυξα μια σχέση με τον προπονητή, το προσωπικό και τα αποδυτήρια. Αυτό με βοήθησε πολύ να κατανοήσω τις ανάγκες τους και να μάθω τον κώδικα των αποδυτηρίων».

Από τις πρώτες του επιτυχίες ήταν ένα 12χρονο αγόρι που εντόπισε στο Μποντί. Γρήγορος, τεχνίτης, εκτελεστής και κάνοντας τη διαφορά από άλλα παιδάκια της ηλικίας του. Ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ. Ωστόσο, ποτέ ο Μονκαντά δεν είπε: «εγώ τον βρήκα» αλλά πάντα έλεγε «εμείς». Έχει μεγάλη σημασία για εκείνον η ομαδική δουλειά και εκεί ρίχνει την επιτυχία όλων αυτών των χρόνων.

Το 2016 μετατέθηκε ως ο Υπεύθυνος για το τμήμα του σκάουτινγκ και έμεινε έως το 2018 έχοντας εγκαταστήσει τη Μονακό στα μεγάλα σαλόνια και οδηγώντας την σε τίτλους, μεγάλες πωλήσεις και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο status για το κλαμπ. Ονόματα όπως οι Τιεμουέ Μπακαγιόκο, Τομά Λεμάρ, Μπενζαμέν Μεντί, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, Βαλέρ Ζερμέν, Φαμπίνιο, Μπερνάρντο Σίλβα, Γιούρι Τίλεμανς, Σοφιάν Ντιόπ, Λεμάρ και Μαρσιάλ.

Η φιλοσοφία του που άλλαξε όλο το mindset της Μίλαν και η ατάκα «το καλύτερο κρυμμένο μυστικό μας»

Κάπως έτσι, το 2018, η Μίλαν του δίνει τα... κλειδιά της ομάδας με σκοπό να χτίσει τη νέα εποχή. Μία πολύ δύσκολη πρόκληση καθώς η πίεση στον ιταλικό σύλλογο ήταν σαφώς μεγαλύτερη από ότι στη Μονακό και τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Ο Μονκαντά έπρεπε να αλλάξει όλη την ιδεολογία του συλλόγου γύρω από τις μεταγραφές.

Ο ίδιος χρειάστηκε χρόνο όπως και οι άνθρωποι μέσα στο κλαμπ για να κατανοήσουν το σκεπτικό του και το πλάνο του. Η υπομονή ήταν... αρετή και η Μίλαν μετατοπίστηκε από το «να φέρω ότι καλύτερο υπάρχει» στο «να ανακαλύψω παίκτες που δεν έχουν δει άλλες ομάδες». Δηλαδή όπως ακριβώς είναι η φιλοσοφία του Γάλλου παράγοντα.

Παίκτες όπως ο Μενιάν, ο Τεό Ερναντέζ, ο Καλουλού, ο Τομόρι, ο Τονάλι, ο Μπενανσέρ, ο Λεάο και ο Κεσιέ ήταν μερικά από τα αρκετά παραδείγματα παικτών που απέκτησε η Μίλαν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση τίτλων και την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη σκήνη της Ευρώπης.

👔 Les dirigeants du SRFC ont reçu leurs homologues italiens pour un moment de convivialité et d’échanges. Ont notamment représenté l’AC Milan : Geoffrey Moncada, Directeur sportif, et Zlatan Ibrahimović, conseiller de l’AC Milan.#SRFCACM pic.twitter.com/MyZefdLd9I — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 22, 2024

Ο ίδιος έχει μιλήσει για τη φιλοσοφία του: «Εμείς οι σκάουτερ πρέπει να κατανοούμε τις δυνατότητες βελτίωσης ενός παίκτη. Αν ένας 20χρονος έχει ένα απαίσιο παιχνίδι, παίρνει τέσσερα στην βαθμολογία του, αλλά αν έχει μεγάλες δυνατότητες, αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Μου αρέσει όταν ένας σκάουτερ το βλέπει έτσι και λέει: "Κοιτάξτε, δεν έπαιξε σπουδαίο παιχνίδι σήμερα, αλλά είναι ταλαντούχος ".

Συνεχίζουμε να τον παρακολουθούμε και να τον ξαναβλέπουμε. Δεν χρειάζομαι έναν σκάουτερ που απλώς πηγαίνει σε αγώνες. Χρειάζομαι κάποιον που παρακολουθεί την προπόνηση, που μιλάει με γονείς και διευθυντές ακαδημιών . Είναι πολύ εύκολο να πας σε έναν αγώνα, να γράψεις μια αναφορά και να τελειώσεις. Μπορούμε να το κάνουμε από το γραφείο. Πρέπει να έχουμε όλες τις πληροφορίες: την κατάσταση του συμβολαίου, πώς είναι η οικογένεια, οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Οι ανθρώπινες σχέσεις κάνουν τη διαφορά . Στο τέλος, έχουμε μια πλήρη αναφορά με όλες τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία.»

Επίσης, για το τι βλέπει σε έναν ποδοσφαιριστή, έχει αναφέρει τα εξής: «Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτήν την κατάσταση. Τα δεδομένα μας βοηθούν να βρούμε παίκτες που δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι πιο σημαντικό να βγούμε ζωντανά γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα: ταχύτητα, αλλαγή ρυθμού, δύναμη... Πρέπει να έχουμε ένα καλό προφίλ. Σωματικά, πρέπει να τρέχουν πολύ, να είναι πολύ σταθεροί. Μου αρέσει αυτό, μετά το πώς μου μιλάνε: αν μιλάνε για τη Μίλαν, αν μιλάνε για τον εαυτό τους.

Μου αρέσει να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα γιατί παίρνουμε έναν παίκτη που μπαίνει σε αποδυτήρια 25 παικτών και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μείγμα, μια κουλτούρα όλοι μαζί. Πάντα λέω ότι ο σύλλογος είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτόν. Το σημαντικό είναι η Μίλαν, όχι αυτός. Και μπορείς αμέσως να καταλάβεις αν ένας παίκτης σου πει ότι είναι σταρ: δεν θέλουμε μια ομάδα διαφορετικών προφίλ, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα».

Ο Ρικάρντο Σίλβα, μέλος της διοίκησης της Μίλαν, είχε παραδεχθεί ότι ο Γάλλος είναι ένας από τους κορυφαίος σκάουτ στον κόσμο και «το κρυμμένο μυστικό» για τον ιταλικό σύλλογο. Φυσικά, ουδείς αλάνθαστος που έλεγαν και παλιοί, με κάποια από τα deal του στη Μίλαν να μην αποφέρουν την επιτυχία που όλοι περίμεναν όπως ο Λούκα Γιόβιτς που βρίσκεται στην ΑΕΚ.

🔴⚫ Infos #MilanAC :

Malgré les rumeurs, Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic sont totalement main dans la main pour trouver le successeur de Stefano Pioli. La personnalité et les exigences logistiques de Roberto De Zerbi sont un frein à son arrivée.

🐶 À Lille, il flirte un… pic.twitter.com/lT87BnR8Os — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 21, 2024

Ο άνθρωπος- «φάντασμα», η γαλλική αγορά το ναυάγιο με τη Νις

Σπάνιες έως και ανύπαρκτες είναι οι συνεντεύξεις του Γκέφρι Μονκαντά. Ο ίδιος διατηρεί χαμηλό προφίλ σε σημείο να θεωρείται από πολλούς ως ένα «φάντασμα» που λειτουργεί με τον δικό του τρόπο.

Δεν έχει social media παρά μόνο την εφαρμογή LinkedIn όπου αναφέρει περιληπτικά όλα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής στο ποδόσφαιρο με τη Μονακό και τη Μίλαν. Από εκεί και πέρα προτιμά να δουλεύει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναφέροντας συνεχώς ότι το αποτέλεσμα είναι μετά από ομαδική δουλειά και όχι ατομική.

Παράλληλα, είναι λάτρης της γαλλικής αγοράς, έχοντας τη δική του ιδεολογία για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εκεί. Μάλιστα, είχε παραδεχθεί ότι: «Ταξιδεύω πολύ και βλέπω ότι η Γαλλία είναι η ισχυρότερη αγορά παικτών. Παρακολούθησα τον αγώνα Στρασβούργο-Τρουά, όπου ξεκίνησαν νεαροί παίκτες όπως ο Οντομπέρ (18 ετών), ο Ντιαρά (19 ετών) και ο Ντουκουρέ (19 ετών). Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Δεν τρελαίνομαι πραγματικά για την αγορά Βραζιλιάνων παικτών επειδή είναι πολύ ακριβή και δύσκολη η προσαρμογή. Στη Γαλλία, η αγορά είναι απίστευτη και υπάρχουν ενδιαφέροντες παίκτες σε κάθε σύλλογο. Βλέπω ότι οι γαλλικές ομάδες αρέσκονται να αγοράζουν παίκτες από το εξωτερικό, αλλά αν αυτό δεν λειτουργήσει, στέλνουν ντόπιους παίκτες στο γήπεδο».

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Μίλαν έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας, ο Μονκαντά ήταν πολύ κοντά στο να αναλάβει τις τύχες της Νις, η οποία ψάχνει τη δική της αναγέννηση μετά τη δύσκολη περσινή σεζόν. Εν τέλει οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε... γάμο καθώς ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν προσωπικοί λόγοι που δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει το δεξί... χέρι του Βαγγέλη Μαρινάκη και να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία του στον όμιλο του Έλληνα παράγοντα, όπου βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ρίξει το βάρος του στο κομμάτι των ακαδημιών αλλά στην εξέλιξη ποδοσφαιριστών.