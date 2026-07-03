Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα 10 πράγματα που του έμειναν από τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.

Ποια είναι τα 10 πράγματα που κρατάω από την εμπνευσμένη ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά απ΄ όσα είπε ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, χθες το απόγευμα;

Δήλωσε πανέτοιμος να φτιάξει ο Ολυμπιακός, χωρίς Ευρώ από την Πολιτεία, ένα από τα καλύτερα μοντέρνα γήπεδα της Ευρώπης, μακράν το πιο μεγάλο σε χωρητικότητα στην Ελλάδα.

Κέρδισε το χειροκρότημα με την ατάκα «θέατρο των ονείρων» για το νέο Καραϊσκάκη.

Συγκινήθηκε μιλώντας για τα ιστορικά επιτεύγματα του Ολυμπιακού-και μας συγκίνησε κι εμάς.

Εξέφρασε παράπονα από την κυβέρνηση για την καθυστέρηση επί του αιτήματος του συλλόγου για άλλο ύψος στο Καραϊσκάκη, αλλά δεν επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, όπως πολλοί στοιχημάτιζαν, ούτε ενέπλεξε τον Ολυμπιακό με την πολιτική.

Άγγιξε τις καρδιές των Ολυμπιακών, παλιότερων και νεότερων, αφενός μεν με την αναφορά του τόσο στον Σταύρο Νταϊφά, όσο και στον Σωκράτη Κόκκαλη, αφετέρου δε με την ξεκάθαρη τοποθέτηση του ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και αδιαίρετος, σβήνοντας τις φήμες για κόντρα με την ΚΑΕ.

Διαβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός βαδίζει με ασφάλεια, καθότι πανίσχυρος οικονομικά

Μνημόνευσε το όνομα του Ρέτσου, που όπως όλοι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν στην παρουσίαση. Μνεία σημειολογική, καθότι μιλάμε για τον αρχηγό της ομάδας, αλλά και τον κατ΄ εξοχήν γέννημα θρέμμα παίκτη του κλαμπ.

Αναφέρθηκε στο μεταγραφικό μπάτζετ (30 εκ. Ευρώ) και ζήτησε ευστοχία από τους αρμόδιους για αυτές, το σκάουτινγκ, τους τεχνικούς διευθυντές και τον προπονητή.

Μίλησε με υπερηφάνεια για την καθιέρωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Έθεσε ως επόμενο αγωνιστικό στόχο την κατάκτηση «σύντομα» άλλων δύο πρωταθλημάτων, ώστε ο Ολυμπιακός να φτάσει τα 50.

Από τη δική μου πλευρά, να ευχηθώ το 5ο αστέρι για τα 50 πρωταθλήματα να έρθει την επόμενη κιόλας διετία! Ένα στο Καραϊσκάκη, στην τελευταία σεζόν του Ολυμπιακού στο υπάρχον γήπεδο κι ένα στο ΟΑΚΑ, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει μετά από 25 χρόνια!

Άσχετο: Για να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Γένσεν πρέπει να δώσει στον ίδιο συμβόλαιο 3 εκ. Ευρώ και στην ομάδα του 7-8 εκ. ευρώ, την στιγμή κατά την οποία του χρόνου μένει ελεύθερος. Αλλά και με αυτά τα λεφτά, δεν θα είναι σίγουρος ότι θα τον πάρει, καθώς ο παίκτης έχει τις επιφυλάξεις του για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, παρότι ο Δανός προπονητής των «πράσινων» προσπαθεί εδώ και καιρό να τον ψήσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πίσω στην Πορτογαλία είναι ο Καρντόσο, αλλά ο νέος γενικός διευθυντής του Ολυμπιακού έχει ήδη μπει γερά στα των μεταγραφών, μαθαίνοντας τα πάντα για τις κινήσεις της ομάδας μέχρι στιγμής.

Κοιτάζει δε να ρωτάει κι ο ίδιος όπου έχει άκρες για τους στόχους του Ολυμπιακού, πόσο καλοί είναι, τι χαρακτήρα έχουν κλπ, κλπ. Για παράδειγμα, για τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα, τον Πόποβιτς του είπαν πολλά καλά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι