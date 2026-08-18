Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Το παρασκήνιο με Φρόιλερ - Τικνιζιάν, το προφίλ Γκονζάλες και ο Μπράιαν Χιλ»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
Δείτε στο βίντεο της εκπομπής των Galacticos από το 25:31 ως στο 45:10 τι το αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το παρασκήνιο με τους Φρόιλερ & Τικνιζιάν, το προφίλ του Γκονζάλες αλλά και τον Μπράιαν Χιλ.
@Photo credits: Επίσημο site ΠΑΕ Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.