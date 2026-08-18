Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Το παρασκήνιο με Φρόιλερ - Τικνιζιάν, το προφίλ Γκονζάλες και ο Μπράιαν Χιλ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.

Δείτε στο βίντεο της εκπομπής των Galacticos από το 25:31 ως στο 45:10 τι το αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το παρασκήνιο με τους Φρόιλερ & Τικνιζιάν, το προφίλ του Γκονζάλες αλλά και τον Μπράιαν Χιλ.