Λουίζ - Κάνσας Σίτι: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή - ρεκόρ από τον Ολυμπιακό
Ήταν 27 Ιουλίου όταν διαβάζετε από το Gazzetta για τους τίτλους τέλους στην συνεργασία των Λουίζ - Ολυμπιακού. Ήταν τότε που ο Βραζιλιάνος ακραίος κυνηγός των Πειραιωτών πουλήθηκε στην ομάδα της Κάνσας Σίτι έναντι του ποσού των 16+3.5 εκατ. ευρώ! Έτσι έγινε η πιο ακριβή αγορά της Κάνσας, η 3η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της αμερικάνικης Λίγκας και με βάση τα στοιχεία της Globo η 3η πιο μεγάλη πώληση των Πειραιωτών.
Ο Λουίζ - που εκτός των άλλων δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο - επρόκειτο να υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών. Το απόγευμα της Τρίτης λοιπόν το Κάνσας ανακοίνωσε μετά από αναμονή αρκετών ημερών είναι η αλήθεια καθώς έπρεπε να λυθούν θέματα γραφειοκρατικής φύσεως την απόκτηση του Λουίζ. Το Κάνσας Σίτι δεν ανέφερε τα ποσά αλλά έκανε λόγο για αγορά - ρεκόρ στην ανακοίνωσή του και ότι ο Λουίζ υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών.
The next era in Sporting Blue. Bem-vindo a Kansas City, André!— Sporting Kansas City (@SportingKC) August 18, 2026
We've signed Brazilian winger André Luiz from Olympiacos. pic.twitter.com/MFlbrRKRVT
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