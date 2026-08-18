Ο Αντρέ Λουίζ, ο Βραζιλιάνος άλλοτε πλέον εξτρέμ του συλλόγου του Ολυμπιακού, έκλεισε πλέον και τυπικά στην ομάδα των ΗΠΑ, αυτή του Κάνσας Σίτι.

Ήταν 27 Ιουλίου όταν διαβάζετε από το Gazzetta για τους τίτλους τέλους στην συνεργασία των Λουίζ - Ολυμπιακού. Ήταν τότε που ο Βραζιλιάνος ακραίος κυνηγός των Πειραιωτών πουλήθηκε στην ομάδα της Κάνσας Σίτι έναντι του ποσού των 16+3.5 εκατ. ευρώ! Έτσι έγινε η πιο ακριβή αγορά της Κάνσας, η 3η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της αμερικάνικης Λίγκας και με βάση τα στοιχεία της Globo η 3η πιο μεγάλη πώληση των Πειραιωτών.

Ο Λουίζ - που εκτός των άλλων δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο - επρόκειτο να υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών. Το απόγευμα της Τρίτης λοιπόν το Κάνσας ανακοίνωσε μετά από αναμονή αρκετών ημερών είναι η αλήθεια καθώς έπρεπε να λυθούν θέματα γραφειοκρατικής φύσεως την απόκτηση του Λουίζ. Το Κάνσας Σίτι δεν ανέφερε τα ποσά αλλά έκανε λόγο για αγορά - ρεκόρ στην ανακοίνωσή του και ότι ο Λουίζ υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών.