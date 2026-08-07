Ολυμπιακός: Έκλεισε με Μονκαντά ο Μαρινάκης, τι ισχύει με τον Μπλέσα και τον Μπουράς
Ο όμιλος των ομάδων του Μαρινάκη και κατ΄ επέκταση ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του σε στελεχιακό επίπεδο.
Έτσι, μετά τη συμφωνία εδώ και πέντε εβδομάδες με τον Πορτογάλο Αντόνιο Καρντόσο ως γενικό διευθυντή, και τον συμπατριώτη του Πάουλο Νόγκα ως υπεύθυνο της Ακαδημίας, προέκυψε χθες συμφωνία και με τον Γάλλο Ζοφρέ Μονκαντά!
Ο 40χρονος ποδοσφαιράνθρωπος πρόκειται να αναλάβει ένα ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ και τη Ρίο Άβε, μετά από μία οκταετία παρουσίας στη Μίλαν, που τερματίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν η ιδιοκτησία του ιταλικού συλλόγου επέλεξε να αλλάξει όλη τη δομή της ομάδας λύνοντας τη συνεργασία του και με τον προπονητή Αλέγκρι και με όλους τους υπεύθυνους των μεταγραφών, τον Τάρε, τον Μονκαντά και τον Φουρλάνι, μετά την κακή πορεία της Μίλαν σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν.
Ο Μαρινάκης θα είναι σε άμεση επαφή με τον Μονκαντά και ουσιαστικά πρόκειται για μία κλεισμένη συμφωνία, που απομένει να ανακοινωθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αλλάζει κάτι στον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά την παρουσία του Κοβάσεβιτς ως αθλητικού διευθυντή και του Ακκά ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Όπως παραμένει στη θέση του στρατηγικού συμβούλου ο Καρεμπέ.
Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τα δύο νέα ονόματα που προέκυψαν χθες το βράδυ για τον Ολυμπιακό:
Ο Ισπανός φορ Μπλέσα της Ρίο Άβε δεν είναι στη βασική λίστα των ονομάτων για σέντερ φορ. Άλλοι 3-4 κεντρικοί επιθετικοί είναι, Ευρωπαίοι κι από τη Λατινική Αμερική. Για να ενεργοποιηθεί η λύση του 25χρονου Μπλέσα, που εντυπωσίασε (7 γκολ σε 12 παιχνίδια) στο β΄ μισό της περασμένης σεζόν, απ΄ όταν δηλαδή πήρε μεταγραφή στη Ρίο Άβε στη θέση του…Κλέϊτον, θα πρέπει να μην γίνουν οι άλλες περιπτώσεις, κάτι μάλλον δύσκολο, αφού θα πρέπει να ναυαγήσουν όλες.
Ο Αλγερινός κεντρικός χαφ Ακράμ Μπουράς όντως είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Ολυμπιακό. Όμως, ο 24χρονος Βορειοφρικάνος, που πήρε το πρωτάθλημα τον Μάϊο στη Βουλγαρία με τη Λέφσκι, τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά μόλις την περασμένη εβδομάδα και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον εφτά εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει τόσο διάστημα για να πάρει χαφ, οπότε θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά και σε αυτή την περίπτωση για να ενεργοποιηθεί η λύση Μπουράς.
Δεν υπάρχει, άλλωστε, καμία αμφιβολία ότι ο πρώτος στόχος για χαφ είναι ο Πουέρτα.
Άσχετο:
Η εικόνα των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης μέσα στο καλοκαίρι είναι εικόνα ανετοιμότητας, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα τους, όλα εντός έδρας, του Ολυμπιακού (0-0 με τη ΝΕΚ, 3η στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, 6 βαθμούς πίσω από τη 2η Φέγενορντ), του ΠΑΟΚ (ήττα 0-1 από την Άντερλεχτ, Νο 4 στο πρωτάθλημα Βελγίου, 10 βαθμούς πίσω από την 3η Σεντ Τρούιντεν) και του ΠΑΟ (ισοπαλία 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948, Νο 2 στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, 14 βαθμούς πίσω από την 1η Λέφσκι).
Αποδείχθηκε δε ότι οι προκρίσεις στον προηγούμενο γύρο είχαν να κάνουν με τη χαμηλή δυναμικότητα των αντιπάλων τους. Η πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Ντινάμο Κιέβου (4η στο πρωτάθλημα Ουκρανίας, πίσω κι από τις άσημες Πολίσια και Τσερκάσι) κι εκείνη του ΠΑΟ επί της Πάκσι (3η στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, 15 βαθμούς πίσω από τη 2η Φέρεντσβαρος). Ακόμη καμία ομάδα μας δεν έχει αποκλειστεί, ειδικά ο ΠΑΟ λογικά θα περάσει, αλλά για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η ανετοιμότητα των ομάδων μας στα παιχνίδια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Ρώτησα κάποιον στο Ρέντη για την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να εμπιστευτεί τον άπειρο Ρόκα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, και δη σε προκριματικό Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην 3η καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας. Η απάντηση που πήρα είναι ότι ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ εντυπωσιάζει στις προπονήσεις, ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στα διπλά, τις ασκήσεις κλπ!
Ο ίδιος από το Ρέντη λέει ότι ο γκολκίπερ Ορτέγα όλο και ανεβαίνει στις προπονήσεις, δείχνοντας ότι ο Ολυμπιακός μπορεί σύντομα να ποντάρει πάνω στον Γερμανό, που έχει μπει, να θυμίσω, στην ευρωπαϊκή λίστα. Για την ακρίβεια μπήκε μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας, όταν και τελείωσε στα πάντα η πώληση του Αργεντίνου αριστερού μπακ Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέϊτ.
Και για το τέλος ένα ιμότζι
Ένας ένας αρχίζουν να φεύγουν. Σήμερα ο Ορτέγκα, χθες κάποιοι άλλοι, αύριο κι υπόλοιποι.— TofaMont7na (@Tofas_7) August 6, 2026
Αυτή η ομάδα δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας. Θα είναι για πάντα η ομάδα που μας χάρισε το πιο όμορφο βράδυ της ζωής μας.
Αιώνια ευγνωμοσύνη. ❤️🤍🏆#OlympiacosFC pic.twitter.com/Fmsj9s9SHY
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.