Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους «κίτρινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου, Ταφσίρ Ντιόπ.

Ο Άρης συνεχίζει να επενδύει σε ποδοσφαιρικά ταλέντα από την Αφρική, με τους «κίτρινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού, Ταφσίρ Ντιόπ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Άρη για την απόκτηση του Ντιόπ έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Tafsir Diop για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Tafsir Ousmane Laye Diop, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος, που αγωνίζεται ως επιθετικός, αναδείχθηκε από την ακαδημία «Espoirs de Guediawaye» (εδρεύει στην περιοχή του Ντακάρ).

Ο Tafsir Diop είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U17/U18 της Σενεγάλης.

Συμμετείχε στο περιφερειακό τουρνουά UFOA-A U17 (Union des Fédérations Ouest-Africaines) και, μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην -επίσημη- τελική λίστα των «μικρών Λεόντων» (Lionceaux) για τη διοργάνωση, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο στη Δυτική Αφρική».