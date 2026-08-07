Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις Σέρρες το Ηρακλής - Βόλος και στην Καλλιθέα το Καλαμάτα - Παναιτωλικός. Εκκρεμεί το Ζάκυνθος - Κηφισιά.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός από τις μέρες και τις ώρες των αγώνων έγιναν γνωστές και οι έδρες των αγώνων, με εξαίρεση του ματς της Ζακύνθου με την Κηφισιά. Στο γήπεδο των Νησιωτών γίνονται εργασίες και ως δεύτερη έδρα στο φάκελο αδειοδότησης έχουν δηλώσει το γήπεδο της Μαρκό, όμως από την ημέρα της κλήρωσης και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση για την έδρα.

Από εκεί και πέρα το Ηρακλής - Βόλος θα γίνει στις Σέρρες, λόγω της επισποράς που γίνεται στο Καυτανζόγλειο, το ματς της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Μακεδονικού, ενώ από τη στιγμή που γίνονται έργα στην Παραλία ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό θα γίνει στο «Ελ Πάσο».

Ο αγώνας της Καλλιθέας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ θα πραγματοποιηθεί δίχως VAR, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή στην έδρα της Athens Kallithea, η οποία συναίνεσε για την παραχώρηση του γηπέδου. Οι Αγρινιώτες είχαν ζητήσει το ματς να γίνει με τεχνολογία VAR, όμως λόγω του γηπεδικού ζητήματος της Καλαμάτας συμφώνησε να γίνει χωρίς αυτήν, από τη στιγμή που η Μαύρη Θύελλα δεν είχε εναλλακτική.

Θυμίζουμε πως το ματς των Τρικάλων με την ΑΕΛ για την 1η φάση θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 17:00. Οι αγώνες των προκριματικών είναι νοκ άουτ και σε ενδεχόμενη ισοπαλία πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27, διαδικασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι 13 από τις 14 ομάδες του 1ου γύρου (δεν θα συνεχίσει ο ηττημένος του αγώνα ΑΟ Τρίκαλα-Λάρισα) και οι 9 της Stoiximan Superleague που δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τους αγώνες αυτούς θα προκύψουν οι 11 ομάδες που μαζί με τις 5 "Ευρωπαίες" θα συγκροτήσουν τη League Phase.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - Τρικάλα - Λάρισα, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης

Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς"

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου - Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

* Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος - Κηφισιά».