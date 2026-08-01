Ο Άβραμ Γκραντ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου και πέραν του ευρύτερου ρόλου του συμβούλου της ΠΑΕ Άρης θα διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητές του.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, ο 71χρονος Ισραηλινός θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου συνοδευόμενος από την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρίας, Ειρήνη Καρυπίδη. Το διάστημα παραμονής του προσδιορίστηκε στις είκοσι ημέρες και στη διάρκεια αυτού – πέραν των επαφών που θα έχει με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ – θέλει να προχωρήσει σε αυτοψία των αθλητικών εγκαταστάσεων και κυρίως να σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του club. Προφανώς, η έκθεση που θα συμπληρώσει θα διαμορφώσει και τις προτάσεις του σχετικά με πράγματα που απαιτείται να γίνουν στην ΠΑΕ Άρης με απώτερο σκοπό την καλύτερη οργανωτική λειτουργία και τη βελτίωση στον τομέα των υποδομών. Αυτός είναι εξάλλου ο ρεαλιστικός ρόλος κάθε συμβούλου. Δεν υλοποιεί, αλλά εισηγείται.

Οι ακριβείς αρμοδιότητες του Άβραμ Γκραντ θα εξαρτηθούν από την ευρύτητα του πεδίου δράσης που θα του παρέχει η ιδιοκτησία και φυσικά, από το επίπεδο της επένδυσης στο οποίο σκοπεύει να προχωρήσει η τελευταία. Μέχρι στιγμής, η ΠΑΕ Άρης απλά έχει σημειώσει ότι ο Ισραηλινός θα έχει ρόλο συμβούλου, ωστόσο, είναι λογικό να υποθέσει ο καθένας ότι ένας άνθρωπος με προπονητική προϋπηρεσία τεσσάρων δεκαετιών και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο μέσα από συνεργασίες με club όπως ή Τσέλσι, είναι αδύνατο να μην καταθέσει εισηγήσεις που θα αφορούν το γενικό αγωνιστικό πλάνο. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του Ισραηλινού είναι η επένδυση στο νεαρό στοιχείο εφόσον ασφαλώς κρίνει ότι αυτό βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο ατομικής ποιότητας και απλά χρειάζεται η τακτική κατεύθυνση.

Πέραν της διευκρίνισης του ρόλου, είναι εξίσου απαραίτητο να διευκρινιστεί αν ο Άβραμ Γκραντ θα διαδραματίσει κάτι σπουδαιότερο ως προς την πολιτική της ιδιοκτησίας πέραν του αγωνιστικού τομέα. Στα τελευταία χρόνια και πριν τη συνεργασία του με την ομοσπονδία της Ζάμπια (η οποία ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο και για τον ίδιο λόγω της ξεκάθαρης αμφιβολίας που υπήρξε στα κριτήρια της επιλογής προσώπων στην εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας), ο 71χρονος ουσιαστικά ισορρόπησε μεταξύ του… ποδοσφαίρου και επιχειρείν. Οι συνεργασίες που ανέπτυξε δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια της ευθύνης ενός προπονητή αλλά ήταν υπεύθυνος ποδοσφαιρικών πλάνων εταιρίας η οποία προχώρησε σε αγορές club ανά τον κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο εργάστηκε από την Αφρική έως την Ινδία και από τη Μογγολία έως την Ιταλία. Ως σύμβουλος πολυεθνικής εταιρίας με επενδύσεις στο ποδόσφαιρο του, δεν είχε απλά διευθυντικές θέσεις. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των πλάνων όλων των club που βρίσκονταν στην «ομπρέλα» της πολυεθνικής εταιρίας.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι τουλάχιστον απαραίτητη και η διευκρίνιση του ρόλου του στην ΠΑΕ Άρης καθώς αυτός του «συμβούλου» εμπεριέχει μια ευρύτητα δίχως ξεκάθαρα όρια. Βάσει του πλάνου που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, ο Ισραηλινός θα είναι στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Αυγούστου – πιθανόν μεταξύ των αγώνων με Αναγέννηση Καρδίτσας (Κύπελλο) ή της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος – με σκοπό την 20ήμερη εγκατάσταση και την ουσιαστική γνωριμία με το νέο εργασιακό περιβάλλον του.