Ο Μανού Γκαρσία είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Άρη και μια ανάρτηση του Ισπανού με ελληνικό σχόλιο ενίσχυσε την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μανού Γκαρθία άνοιξε το κεφάλαιο «επιστροφή στη Θεσσαλονίκη» όταν επισκέφθηκε την αποστολή του Άρη – στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου – τον περασμένο Δεκέμβρη. Τότε, στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του Άρη, είχε εκφράσει την πρόθεση επιστροφής στη Θεσσαλονίκη περιγράφοντας παράλληλα και την εμπειρία του στο MLS με την Κάνσας Σίτι. Οι σκέψεις του ποδοσφαιριστές λειτούργησαν και στην οριοθέτηση ενός στόχου από τον Άρη, σε μια υπόθεση όμως η οποία συγκεντρώνει υψηλότατο βαθμό δυσκολίας λόγω της δέσμευσης του παίκτη με το αμερικανικό franchise αλλά και του ποσού που επένδυσε για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Η Κάνσας είχε επενδύσει το ποσό των 6 εκατ. ευρώ για την αγορά των Μανού Γκαρθία, Σάπι Σουλεϊμάνοφ και φυσικά η απόφαση διάθεσης αυτού του ποσού βασίστηκε πάνω στην έντονη επιθυμία συνεργασίας με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Συνολικά με τη φανέλα της Κάνσας, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει τέσσερα γκολ και δέκα ασίστ σε 47 αγώνες. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των Αμερικάνων, υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για τον αγωνιστικό ρόλο του. Χθες (2/8) δεν ήταν στο αρχικό σχήμα της Κάνσας στην ήττα από το Χιούστον και η παρουσία του περιορίστηκε στα 25 αγωνιστικά λεπτά. Μετά το παιχνίδι προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram χρησιμοποιώντας ελληνικά στο σχόλιό του και γράφοντας «χαλαρά» κι ένα από τα πρόσωπα που αντέδρασαν καλώντας του να κρατήσει το στόμα του κλειστό (με σχετικό emoji) ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης.

Ο τελευταίος δεν έχει κρύψει την έντονη επιθυμία επαναφοράς του Μανού Γκαρθία στον Άρη, έχει πει εξάλλου και στους συνεργάτες του ότι λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας όμως τη δυσκολία της υπόθεσης. Για την ακρίβεια επιχειρεί να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη υπό τη μορφή δανεισμού και με option αγοράς και ξέρει ότι όλα θα κριθούν από τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από τους Αμερικάνους. Από την άλλη πλευρά, το βασικό όπλο του είναι η επιθυμία του Ισπανού επιθετικού ο οποίος ήδη έχει εκφραστεί και στην πραγματικότητα λειτουργεί με σκοπό να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη.