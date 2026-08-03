Η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ολοκληρώθηκε με τον Μάρκο Νίκολιτς να βγάζει ουσιαστικά συμπεράσματα ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Η ΑΕΚ αποχαιρέτησε χθες την Ολλανδία, έχοντας ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Άπελντορν όπου για τέσσερις εβδομάδες, με ένα διάλειμμα κάποιων ημερών ενδιάμεσα, ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο κομμάτι έγινε σκληρή δουλειά υπό τις οδηγίες του πάντα απαιτητικού Νίκολιτς, ο οποίος έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Ο Σέρβος τεχνικός στην απολογιστική συνέντευξη που παραχώρησε στο τέλος της προετοιμασίας της ΑΕΚ έδωσε το σύνθημα για τους στόχους της νέας σεζόν. «Με την ίδια δίψα με πέρυσι και όλα για το repeat της κατάκτησης του τίτλου». Και πάνω σε αυτό έχει εστιάσει στο πνευματικό κομμάτι με τους παίκτες του. Φυσικά οι πρώτες μεγάλες προκλήσεις έρχονται με το ξεκίνημα της σεζόν, για τη διεκδίκηση της εισόδου στη League Phase του Champions League κόντρα σε Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας και πιο πριν με τον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στον ΟΦΗ για την πρώτη κούπα της σεζόν.

Που εστίασε ο Νίκολιτς

Ο Νίκολιτς στη δουλειά που έκανε στην Ολλανδία έδειξε ότι θέλει να εξελίξει το επιτυχημένο περσινό του πλάνο. Όπως υπογράμμισε και στη συνέντευξή του, οι βασικές δομές της ΑΕΚ όσον αφορά τη φιλοσοφία και την οργάνωση του παιχνιδιού θα παραμείνουν οι ίδιες με τακτικές αναπροσαρμογές φυσικά ανάλογα με τον αντίπαλο και τη διοργάνωση.

Στο δεύτερο στάδιο στο Άπελντορν, που ήταν και το πιο ουσιαστικό τόσο από πλευράς προπονήσεων όσο και από πλευράς δυναμικότητας των αντιπάλων στα φιλικά, ο Νίκολιτς έδωσε μεγάλη έμφαση στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, στην πίεση ψηλά, στο αμυντικό και επιθετικό τρανζίσιον και στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη.

Μπορεί την τελευταία εβδομάδα να έριξε τους ρυθμούς σταματώντας τις διπλές προπονήσεις και πραγματοποιώντας ένα πρόγραμμα καθημερινά, όμως αυτό δεν σημαίνει πως χαλάρωσε καθώς οι περισσότερες από αυτές τις προπονήσεις είχαν διάρκεια μιάμιση ώρα και γίνονταν σε υψηλές εντάσεις με τον Νίκολιτς και τους βοηθούς του να είναι πάνω από κάθε άσκηση.

Παράλληλα ο Νίκολιτς έριξε πολύ μεγάλο βάρος και στις προσωπικές του σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές του. Με πολλούς από αυτούς είχε τετ α τετ στο προπονητικό κέντρο πριν και μετά τις προπονήσεις, συνομιλώντας μαζί τους και προσπαθώντας να τους περάσει τα «θέλω» του.

Οι μεταγραφικές προσθήκες

Η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία είχε εκτός των Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου και τον Μάγερ, ο οποίος προστέθηκε την τελευταία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Βόλφσμπουργκ, ενώ ο Νίκολιτς όπως είπε περιμένει ακόμα τρεις με τέσσερις μεταγραφές για να διαθέτει το ιδανικό ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Όσον αφορά τον Ζούμπκοφ, φάνηκε πως θέλει ακόμα δουλειά και χρόνο, αν και στις τελευταίες προπονήσεις στο Άπελντορν έδειξε να ανεβάζει στροφές. Ο Κάιρινεν πραγματοποίησε μια καλή προετοιμασία, κι αυτός φυσικά έδειξε ότι θέλει χρόνο για να κουμπώσει απόλυτα με τους συμπαίκτες του και ειδικά τον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όμως εξ αρχής απέδειξε τη μεγάλη του ακρίβεια στις μεταβιβάσεις.

Ο Αλεξίου από την πλευρά του στις περισσότερες προπονήσεις έκανε ένα δικό του ειδικό πρόγραμμα λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο με συνέπεια να μην μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα. Όσο για τον Μάγερ, μπήκε αμέσως μετά τη μεταγραφή του και με τη μία φάνηκε η ποιότητα που διαθέτει με την μπάλα στα πόδια. Έχει δοκιμαστεί από τον Νίκολιτς και δεξιά και στον άξονα, γίνεται ο τρίτος χαφ συγκλίνοντας προς τα μέσα και κινείται σε όλους τους χώρους, δείχνοντας ότι ενσωματώνεται αρκετά γρήγορα στο κιτρινόμαυρο σύνολο.

Τα συν και τα πλην

Ο παίκτης που ξεχώρισε με διαφορά ήταν ο Κοϊτά, ο οποίος το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει από την περσινή σεζόν δείχνοντας σε καλή φόρμα με εκρηκτικότητα και αυτοπεποίθηση. Καλή προετοιμασία έκαναν και δύο παίκτες που δεν αποτελούν τις λεγόμενες βασικές και αναντικατάστατες επιλογές του Νίκολιτς, όπως οι Γκατσίνοβιτς και Ελίασον, με τον πρώτο να ρίχνει πολλή δουλειά και να δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει αρκετές βοήθειες με την ικανότητά του να υπηρετεί διάφορους ρόλους και τον δεύτερο να βγάζει διάθεση.

Στα γνωστά καλά του στάνταρ κυμάνθηκε ο Ρότα, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος, ο Γκεοργκίεφ επίσης παίρνει θετικό βαθμό δείχνοντας ότι έχει προοπτικές εξέλιξης, με τον Νίκολιτς να τον δοκιμάζει στη φυσική του θέση στο κέντρο της άμυνας, όπου οι βασικές επιλογές των Ρέλβας και Μουκουντί ικανοποίησαν, όπως επίσης και ο Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής,

Αυτοί που έμειναν σε ρηχά νερά ήταν ο Πένραϊς, με τον Πήλιο να κερδίζει τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Σαχαμπό που έδειξε ότι θέλει ακόμα αρκετή προσπάθεια, περισσότερα αναμένονταν και από τον Κουτέσα, ενώ από τους νεαρούς αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χριστακόπουλος που «τσεκαρίστηκε» πολύ από τον Νίκολιτς στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Σέρβο τεχνικό να πιστεύει πολύ στο ταλέντο του.

Όσο για τα επιθετικά «όπλα», ο Γιόβιτς ξεχείλιζε από ποιότητα σε κάθε του τελείωμα, όπως και ο Βάργκα, παρά το γεγονός ότι από πλευράς έντασης δεν έχουν φτάσει ακόμα τα επίπεδα που μπορούν, ο Ζίνι έβγαλε ενέργεια, αλλά κι αυτός έχει ακόμα πορεία για να είναι φέτος η χρονιά της εκτόξευσής του, ενώ στο τέρμα, ο Στρακόσια στο δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου ξεπέρασε το πρόβλημα στον ώμο και έδειξε σε καλή κατάσταση, ενώ και ο Μπρινιόλι στάθηκε στο ύψος του.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!