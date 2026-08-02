ΑΕΚ: Αναχωρεί από το Άμστερνταμ για Αθήνα η αποστολή

ΑΕΚ: Αναχωρεί από το Άμστερνταμ για Αθήνα η αποστολή

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Αναχωρεί από το Άμστερνταμ για Αθήνα η αποστολή

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Το απόγευμα της Κυριακής (2/8) η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί με πτήση τσάρτερ από την Ολλανδία με προορισμό την Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Αποστολή: Δημήτρης Βέργος

Με τη φιλική «τριάρα» επί της Σιντ Τρούιντεν ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ και η αποστολή των Πρωταθλητών Ελλάδας επιστέφει στη βάση της.

Το απόγευμα της Κυριακής (2/8) ο Δικέφαλος θα πετάξει με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα, όπου θα φτάσει σε μερικές ώρες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του και από την Πέμπτη (6/8) η Ένωση θα επιστρέψει σε ρυθμό προπονήσεων στα Σπάτα.

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