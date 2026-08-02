ΑΕΚ: Αναχωρεί από το Άμστερνταμ για Αθήνα η αποστολή
Με τη φιλική «τριάρα» επί της Σιντ Τρούιντεν ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ και η αποστολή των Πρωταθλητών Ελλάδας επιστέφει στη βάση της.
Το απόγευμα της Κυριακής (2/8) ο Δικέφαλος θα πετάξει με πτήση τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα, όπου θα φτάσει σε μερικές ώρες.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του και από την Πέμπτη (6/8) η Ένωση θα επιστρέψει σε ρυθμό προπονήσεων στα Σπάτα.
🦅 Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για Αθήνα
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/gyCGWlY4aO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026
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