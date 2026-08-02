Νίκολιτς: «Λείπουν τρία με τέσσερα κομμάτια ως το τέλος των μεταγραφών»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην απολογιστική συνέντευξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ μίλησε για τρεις με τέσσερις ακόμα μεταγραφές, υπογραμμίζοντας πως ίσως γίνει κίνηση για δύο προσθήκες στη μεσαία γραμμή. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Στη μεγάλη απολογιστική συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους ρεπόρτερ στο Άπελντορν εκτός από την ΑΕΚ που χτίζει για τη νέα σεζόν μίλησε εκτενώς και για τα μεταγραφικά ζητήματα. Ο Νίκολιτς υποστήριξε πως θα ήθελε τρεις με τέσσερις ακόμα κινήσεις για να έχει ένα ιδανικό ρόστερ, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ θα είναι ανοικτή ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, όπου εκτός από τον χαφ με την ένταση (σ.σ. δεν κατονόμασε τον Βιτάλις, αλλά τον φωτογράφισε) η ομάδα ίσως θα χρειαστεί ακόμα μια προσθήκη μέσου.

Για τη θέση του αριστερού μπακ ανέφερε πως δεν αποτελεί πρόβλημα από τη στιγμή που υπάρχουν οι Πήλιος και Πένραϊς, αλλά στη συγκεκριμένη θέση όπως και σε άλλες μπορεί να υπάρξει προσθήκη με κάποια ευκαιρία (σ.σ. και εδώ δεν κατονόμασε τον Κόστιτς). Για τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας είπε ότι είναι καλυμμένος με τους Ρότα, Γκεοργκίεφ και Χριστακόπουλο, ανέφερε ότι για το κέντρο της άμυνας επίσης είναι εντάξει, αλλά αν προκύψει κάποια ευκαιρία τότε θα έρθει ενίσχυση και υποστήριξε ότι ίσως κάποιοι παίκτες του ρόστερ δοθούν δανεικοί. Ο Νίκολιτς έκανε λόγο και για τον Ελίασον, αναφέροντας πως είναι ένας παίκτης που τον υπολογίζει και τόνισε ότι στο 99% η ομάδα που πραγματοποίησε την προετοιμασία στην Ολλανδία θα είναι εκείνη που θα υπολογίζει για τα play offs του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη:

-Από την περσινή ομάδα έχει φύγει ο περσινός MVP ο Πινέδα, έχει φύγει ο Περέιρα και ο Ζοάο Μάριο που ήταν σημαντικοί σε πολλά παιχνίδια. Τον προβληματίζει αυτή η μετάβαση που αναγκαστικά θα κάνει η ΑΕΚ από το παιχνίδι με αυτούς τους παίκτες με άλλους;

«Δεν θέλω να επιστρέφω σε αυτό τόσο πολύ, όχι ότι δεν έχει τη σημασία του. Είναι νορμάλ πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλάμε για τον Τόνι Σαβέφσκι, τον Ντέμη Νικολαΐδη, τα γκολ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, όλα αυτά λείπουν σαφώς τώρα από την ΑΕΚ. Πρόκειται φυσικά για ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές. Ο Τούκου και ο Ζοάο Μάριο είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, καθιερωμένοι παίκτες που πρόσφεραν πολλά και αγωνιστικά και στη νοοτροπία, αλλά και ο Όρμπε που ήταν ένας παίκτης που ανέβηκε μέσα από την ΑΕΚ και έφτασε στο ανώτερο επίπεδο όντας επιδραστικός μέσα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι παίκτες που όταν τους χάνεις μέσα σε μια στιγμή αποτελεί πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα να προσαρμοστείς ακόμα κι αν δεν μπορείς να βρεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτών των παικτών. Αυτό σημαίνει ότι αν έχω έναν παίκτη στο κέντρο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και εγώ θα αναγκαστώ να αναπροσαρμόσω κάποια στοιχεία του παιχνιδιού της ομάδας. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι πρέπει να προχωράμε και καλό είναι να μην κοιτάμε τόσο πολύ πίσω, αλλά να κοιτάμε αυτό που έχουμε μπροστά μας».

-Αν η ΑΕΚ είναι στο καλύτερο σενάριο στο Champions League θα αλλάξει κάτι στον μεταγραφικό σχεδιασμό στο τέλος Αυγούστου; Να περιμένουμε μια έξτρα προσθήκη;

«Μου αρέσει που λέτε πιθανόν, γιατί έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν καταφέρουμε αυτόν τον στόχο, για μια ομάδα στο επίπεδο της ΑΕΚ αμέσως ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα βάσει των εγγυημένων εσόδων που αφορά και το μεταγραφικό. Εμείς έχουμε πάντα το πλάνο μας. Σαφώς μπορεί να γίνει κάτι την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα κι αν δεν πάμε στο Champions League. Γιατί πρέπει πάντα ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να είμαστε ανοικτοί. Εκείνες τις μέρες μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που τώρα δεν φαίνονται στην αγορά ή να μην φαίνονται εφικτές και ρεαλιστικές, αλλά μα γίνουν σε εκείνο το κομμάτι. Θα είμαστε ανοικτοί ανεξάρτητα από τη διοργάνωση».

-Αυτή τη στιγμή η ομάδα σε ποιες ακριβώς θέσεις αναζητεί ενίσχυση;

«Μιλώντας για τον βασικό μεταγραφικό σχεδιασμό εξακολουθούμε να κοιτάμε τη μεσαία γραμμή. Αναφερθήκαμε προηγουμένως για τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε όπως είναι η τεχνική, η ποιότητα και η προσωπικότητα. Οι παίκτες που έφυγαν αγωνίζονταν κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί ψάχνουμε να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε ευκαιρία θα μπορούσε να δοθεί για οποιαδήποτε θέση, αφού έχουμε κλείσει αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε να ήταν πλάγιος μπακ, κεντρικός αμυντικός, επιθετικός ή εξτρέμ. Ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς. Γιατί όπως έχω συζητήσει ήδη με αρκετούς φίλους από το ποδόσφαιρο τελευταία, η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι τα πράγματα όπως πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι αφού το επίπεδο ανεβαίνει, ανεβαίνει και η απαίτηση στα μεταγραφικά. Δηλαδή ανεβαίνει και το επίπεδο των παικτών που ψάχνεις, κάτι που δυσκολεύει την αναζήτηση και αυτό είναι ένα δεδομένο με το οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε.

Θα είμαστε πάντα ανοικτοί όχι με κριτήριο ότι υποφέρουμε σε κάποια θέση, αλλά με κριτήριο την ευκαιρία να δυναμώσουμε σε κάποια θέση. Όπως είδατε και με τον Λιούμπισιτς που ξεκίνησε να παίζει με τη ΛΑΣΚ. Μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου μπορεί να υπάρξουν κι άλλες περιπτώσεις παικτών για τους οποίους θα κρίνουμε ότι το συμφέρον της ομάδας, αλλά και των ίδιων για να ανεβάσουν το αγωνιστικό τους επίπεδο και την οικονομική τους αξία είναι να πάνε δανεικοί. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι κάτι συνηθισμένο και σίγουρα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις σαν του Λιούμπισιτς. Είναι ένα δείγμα όπως έγινε με Λιούμπισιτς τώρα ή με τον Πιερό τον χειμώνα, ότι κάποιους πολύ ποιοτικούς παίκτες τους δώσαμε δανεικούς. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας. Το βλέπω θετικά. Αυτή τη στιγμή θα κρίνουμε ξανά έτσι, όπως και τον χειμώνα, όταν κρίναμε ότι κάποιοι παίκτες ποιοτικοί δεν χωρούσαν και έπρεπε να πάρουμε κάτι καλύτερο».

-Άρα, με τα τωρινά δεδομένα και με βάση τις προσθήκες που έχουν έρθει, στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με πόσα κομμάτια θα θεωρεί ότι το «παζλ» έχει συμπληρωθεί; Και αν υπάρχουν περιπτώσεις που, από τις 6 Ιουλίου, που έχουμε έρθει εδώ, μέχρι τώρα έχει αλλάξει η εικόνα, είτε θετικά είτε αρνητικά;

«Λείπουν τρία-τέσσερα κομμάτια μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Τώρα, όσον αφορά τους παίκτες, είναι απόλυτα φυσικό κάποιοι να είναι, για παράδειγμα, μια διετία στην ομάδα και να μην έχουν κατοχυρώσει ακόμα τον ρόλο που θα ήθελαν και οι ίδιοι. Κι αυτό παίζει ρόλο στο κίνητρό τους και ίσως να τους βοηθούσε ένας δανεισμός. Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι άλλοι που μπορεί, από την προηγούμενη σεζόν, να έχουν ενέργεια, κίνητρο και θέληση, αλλά, όπως είναι η κατάσταση τώρα, να μην μπορούν να πάρουν κάτι περισσότερο από πεντάλεπτα ή δεκάλεπτα σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια. Κι αυτό να τους φρενάρει, να μην κάνει καλό στην εξέλιξή τους και να τους βοηθούσε να πάνε κάπου όπου θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής».

Σ’ αυτό το quality παζλ, ψάχνει το «κομμάτι» του αριστερού μπακ;

«Το είχαμε συζητήσει με κάποιους ανεπίσημα, ότι δεν είναι πρόβλημα για την ομάδα η θέση του αριστερού μπακ. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Πήλιο και τον Πενράις. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη θέση, όπως και για άλλες, όπως είπα και πριν, είμαστε πάντα και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση σε κάποια θέση. Αν μπορούμε να τον φέρουμε, σαφώς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις, ακόμα και για τις μεσοεπιθετικές και επιθετικές, όπου φαίνεται ότι έχουμε πολλές επιλογές, όπως τον Βάργκα, τον Γιόβιτς, τον Κοϊτά, τον Ζούμπκοφ κλπ, ή και πιο νεαρούς, όπως ο Καλοσκάμης, ή ο Μάνταλος, που συνεχίζει να παίζει εξαιρετικά, χωρίς να έχει καμία σημασία η ηλικία του.

Ακόμα και γι’ αυτές τις θέσεις θα μπορούσε να βρεθεί κάποια επιλογή που να μας βάλει στη διαδικασία να πούμε: "Ναι, αυτή η προσθήκη θα βοηθούσε να δυναμώσουμε ακόμα παραπάνω". Ξέρω τι υπονοείτε με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Για τη συγκεκριμένη θέση δεν γνωρίζω κάτι. Απασχολούμαι με άλλα πράγματα τις τελευταίες ημέρες και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση. Είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερο τον Χαβιέρ. Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος που τρέχει αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι ανοιχτός να υποδεχτώ κάποια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά μου, έχει το «πράσινο φως» για κάθε καλό παίκτη».

-Στα δεξιά είναι καλυμμένος με το πως διαμορφώνεται η κατάσταση, με τον Ρότα βασικό και τους Γκεοργκίεφ - Χριστακόπουλο μπακ απ;

«Αισθάνομαι καλυμμένος. Εχουμε τον Λάζαρο Ρότα που είναι ένας φτασμένος παίκτης με τα γνωστά του χαρακτηριστικά που τον έχουν καθιερώσει. Από εκεί και πέρα, έχουμε τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ένα παιδί που ξέραμε όταν τον αγοράσαμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει και σαν στόπερ αλλά και σαν δεξιός μπακ και αυτό μέτρησε πολύ στην επιλογή που κάναμε τότε για να τον πάρουμε καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πάντα και τέτοιους παίκτες. Επίσης φέτος, μας έχει προκύψει και ένα παιδί που ήρθε από την Ακαδημία, ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ο οποίος μας έχει δείξει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέχρι στιγμής στην προετοιμασία από πλευράς τρεξιμάτων. Φυσικά, ερχόμενος από την Κ19, έχει κάποιες ελλείψεις όμως είναι δεδομένο ότι θα μείνει μαζί μας στην πρώτη ομάδα και θα προσπαθήσουμε να τον μετατρέψουμε σταδιακά σε έναν ακραίο αμυντικό που θα μπορεί να παίξει στο επίπεδο της ΑΕΚ».

-Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται, ότι η ΑΕΚ έχει προσθέσει ποιότητα με τις μεταγραφές που έχει κάνει αλλά της λείπουν οι εντάσεις. Αυτό θα το ψάξει να το βρει στις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν;

«Ναι, είναι οπωσδήποτε αυτό που ψάχνουμε από εδώ και πέρα ειδικά στις θέσεις αυτές της μεσαίας γραμμής. Όντως έχουμε προσθέσει πολλή ποιότητα και καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και επικεντρωνόμαστε τώρα περισσότερο στον παίκτη που θα δώσει αυτήν την ένταση, που θα μας βοηθήσει στις δεύτερες μπάλες ή ακόμα και στις μπάλες που μοιάζουν χαμένες για τις οποίες θα παλέψει, θα κάνει τη βρώμικη δουλειά όσες φορές χρειαστεί. Οπότε ναι, αυτό κοιτάμε τώρα. Επειδή βρισκόμαστε εν όψει της πρόκλησης του Champions League νομίζει ο περισσότερος κόσμος πως οι μεταγραφές μας θα πρέπει να είναι από την Premier League, από την Bundesliga, από τα μεγάλα πρωταθλήματα... Δεν είναι έτσι όμως, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να μας βοηθήσουν χωρίς να είναι μεγάλα ονόματα ή να μην προέρχονται από ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά να είναι αυτοί που χρειαζόμαστε για να μας δώσουν τα στοιχεία που θέλουμε».

-Μετά τον Μάγερ, μπορεί να περιμένουμε και δύο προσθήκες στη μεσαία γραμμή, όχι μόνο μια;

«Σίγουρα ένας κι από εκεί και πέρα θα μπορούσε να είναι και άλλος γιατί αν τα βάλεις κάτω και αν κάνουμε την κουβέντα που έγινε και της μόδας με τον υβριδικό παίκτη, τότε καταλήγεις ότι τις περισσότερες φορές έχουμε τρεις από αυτούς τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο που σημαίνει ότι για να είμαστε καλυμμένοι από πλευράς ισορροπίας, χρειαζόμαστε να έχουμε πέντε-έξι επιλογές. Οπότε, ναι με αυτό το σκεπτικό και επειδή μιλάμε για την ραχοκοκαλιά της ομάδας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο ένας είναι σίγουρα δεδομένος και από εκεί και πέρα γιατί όχι, εφόσον μπορέσουμε, βρούμε κάποιον και έχουμε την ευκαιρία, να προσθέσουμε και έναν ακόμα».

-Έχει βάλει προτεραιότητα σε κάποιες απ' αυτές τις κινήσεις, λόγω Ευρώπης;

«Αυτή τη στιγμή θα βασιστούμε στην ομάδα που βλέπετε εδώ. Το ποδόσφαιρο έχει διαδικασίες, δεν μπορείς από τη μια ημέρα στην άλλη να προσαρμόσεις έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει στο νέο περιβάλλον, στις απαιτήσεις της ομάδας, αυτό δεν σημαίνει ότι εάν έρθει κάποιος παίκτης τις επόμενες μέρες και έχει και κάποιες ημέρες να δουλέψει με την ομάδα στην Αθήνα (υπάρχει και ένα φιλικό που κανονίσαμε την Κυριακή με την Καλλιθέα πριν το Σούπερ Καπ) και μου δείξει ότι θα μπορούσα να τον υπολογίζω για κάποιον χρόνο θα το βλέπαμε. Αλλά δεν είναι αυτά τα παιχνίδια αυτών των απαιτήσεων τα ιδανικά για να κάνεις πειραματισμούς και να προσπαθήσεις να προσαρμόσεις κάποιον νέο παίκτη στην ομάδα σου. Πρέπει να βασίζεσαι σε αυτούς που ξέρεις και ξέρουν και εκείνοι τι πρέπει να κάνουν την συγκεκριμένη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ένας ποδοσφαιριστής μια ή δυο ημέρες πριν τη δήλωση της λίστας δεν πρόκειται να τον βάλω να παίξει. 99% η ομάδα που βλέπετε εδώ είναι η ομάδα που θα υπολογίζω στα πλέι οφ του Champions League... αλλά όχι 100% (γέλια)».

-Στο κέντρο της άμυνας έχει σκεφτεί κάποια πιθανή ενίσχυση; Επίσης αν έχει πάρει κάποια απόφαση για τον Ελίασον αν μένει και υπολογίζεται ή αν θα πάει στην κατηγορία Λιούμπισιτς και παραχωρηθεί;

«Για την θέση των κεντρικών αμυντικών ισχύει ότι είπα προηγουμένως και για τις άλλες θέσεις, ότι είμαι οκ αλλά εφόσον παρουσιαστεί κάτι σίγουρα θα το δούμε. Όσον αφορά τον Ελίασον, ξέρω την κατάσταση που υπάρχει, πολλές φορές μοιάζει με το ένα πόδι... μέσα και με το άλλο... έξω, αλλά είναι εδώ, έχει επανέλθει και σίγουρα τον υπολογίζω αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα το δούμε, τώρα όμως τον υπολογίζω κανονικά».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!