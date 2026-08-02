Ο Μάρκο Νίκολιτς στην απολογιστική συνέντευξη της προετοιμασίας αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει η ΑΕΚ τη νέα σεζόν και τόνισε ότι βασικός στόχος είναι να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Συνέντευξη εφ' όλης της έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στο Άπελντορν, όπου η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι ενόψει της νέας σεζόν θέλει να δει από τους παίκτες του την ίδια δίψα με πέρυσι, αλλά ταυτόχρονα επιθυμεί να τους δει και προσγειωμένους καταβάλλοντας ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, με βασικό στόχο η ομάδα να κατακτήσει ξανά τον τίτλο.

Ο Νίκολιτς υποστήριξε πως αναπροσαρμογές θα υπάρξουν μέσα στη σεζόν όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, προσθέτοντας όμως ότι οι βασικές δομές της ΑΕΚ θα παραμείνουν οι ίδιες και υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πιο απαιτητική από αυτήν που πέρασε ξεκινώντας με μια τεράστια πρόκληση. Τη μάχη της εισόδου στη League Phase του Champions League.

Ο Νίκολιτς μίλησε επίσης και για την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2029, με τον ίδιο να τονίζει πως ένας λόγος που πήρε αυτή την απόφαση είναι η χημεία που έχει δημιουργηθεί μέσα στην ομάδα και το γεγονός ότι η κατάσταση στην ΑΕΚ αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση για εκείνον. «Οποίος δεν πιστεύει σε όλα αυτά και οποίος δεν πιστεύει ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα και από πέρυσι, τότε δεν έχει θέση στην ΑΕΚ», σχολίασε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη:

-Είναι η δεύτερη προετοιμασία με την ομάδα και με δεδομένο ότι η προηγούμενη κατέληξε σε πρωτάθλημα, νιώθει το ίδιο σίγουρος με πέρυσι όταν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ή πιο σίγουρος;

«Ήσασταν και πέρυσι οι περισσότεροι εδώ. Θα θυμάστε όταν τελειώσαμε την προετοιμασία εδώ στην Ολλανδία τα πράγματα δεν έδειχναν σούπερ καλά. Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά, αλλά ένα προπονητικό καμπ προετοιμασίας είναι ένα προπονητικό καμπ προετοιμασίας. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βγάλουν αυτό το στάδιο οι παίκτες και να είναι υγιείς και να βγάλω και εγώ προσωπικά τα συμπεράσματα που θέλω μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει το πλεονέκτημα ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ή δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια και έχουν τη χρησιμότητα που πρέπει να έχουν. Από εκεί και πέρα όπως συνέβη και πέρυσι που είχαμε τρία πολύ κρίσιμα παιχνίδια με το ξεκίνημα, έτσι και φέτος τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε, τα τρία κρίνουν πάρα πολύ μεγάλους στόχους. Το πρώτο είναι ένας τελικός Σούπερ Καπ που κρίνει ένα τρόπαιο, μετά έχουμε τον πρώτο αγώνα των play offs του Champions League, ενδιάμεσα υπάρχει η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά η ρεβάνς του Champions League. Αυτή είναι η μοίρα μου φαίνεται στην ΑΕΚ, με το ξεκίνημα να έχω παιχνίδια που κρίνουν πολλά για τη σεζόν. Όμως είμαι αισιόδοξος.

Σίγουρος όμως αισθάνομαι για το εξής. Ότι η σεζόν που έρχεται είναι πολύ πιο απαιτητική και με πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με αυτή που πέρασε. Έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο, έχω ξαναβρεθεί να προέρχομαι από μια πρώτη επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση τίτλων και ενόψει της δεύτερης και ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα ζητούμενα. Αυτά δεν αφορούν μόνο την ομάδα, αφορούν πάντα και τον περίγυρο, τους οπαδούς και τα media. Όσον αφορά το τι περιμένω και τι θέλω να υπάρχει για να πετύχουμε αυτή τη σεζόν, είναι τρία πράγματα. Το πρώτο να υπάρχει η ίδια δίψα που υπήρχε και πέρυσι. Το δεύτερο είναι αυτό να συνδυάζεται με μετριοπάθεια και τα πόδια μας να πατάνε στο έδαφος και το τρίτο να γίνει 50% με 100% μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με αυτό που έγινε πέρυσι. Αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα καθορίσουμε. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτά εξαρτώνται από εμάς και πρέπει να τα έχουμε. Γιατί ξέρετε πως είναι τα πράγματα, έχετε ξαναπεράσει σεζόν επιτυχημένες στην ΑΕΚ και τι μπορεί να ακολούθησε. Πάρα πολλοί αρχίζουν ενδεχομένως και μέσα στην ομάδα να έχουν μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους μετά από μια επιτυχία. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ελέγξουμε και να είμαστε σίγουροι πως πρέπει να πάνε. Επειδή όπως σας είπα και πριν έχω βρεθεί ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, αυτό για το οποίο είμαι 100% σίγουρος είναι ότι αυτό που ήταν αρκετό πέρυσι δεν θα είναι αρκετό φέτος. Για αυτό είμαι σίγουρος».

-Πόσο κοντά στο 100% βλέπει αυτή τη δίψα και την πείνα για να κατακτήσει η ΑΕΚ πράγματα και να είναι η ομάδα προσγειωμένη;

«Όσον αφορά την ομάδα, μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, πλησιάζουμε σε αυτό και βελτιωνόμαστε σε αυτούς τους παράγοντες που ανέφερα και πριν και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Δεν μιλάω όμως μόνο για την ομάδα, μιλάω και για το περιβάλλον γύρω από την ομάδα. Το κλαμπ, τους δημοσιογράφους, τον κόσμο γιατί η ομάδα δεν είναι κλεισμένη σε μια γυάλα. Δεν είναι απομονωμένη σε σχέση με αυτά. Δική μου δουλειά είναι να την κρατάω όσο μπορώ περισσότερο μακριά από όλα αυτά και την επίδραση που μπορεί να έχουν. Να είναι συγκεντρωμένη στους στόχους της. Αυτό που είναι κλειδί είναι να μην πάμε βάζοντας σε ακραία υψηλά επίπεδα τις απαιτήσεις ενόψει των άμεσων στόχων. Να πάρουμε το Champions League ή οτιδήποτε. Πρέπει να κρινόμαστε ρεαλιστικά. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, όμως πρέπει να γίνει ό,τι και πέρυσι. Να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αμέσως επόμενο ματς και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και φέτος.

Έχετε αρχίσει και με καταλαβαίνετε. Δεν είμαι αυτός που θα συμβιβαστεί και θα δεχθεί το μέσο όρο. Πάντα θέλω να βάζω πολύ ψηλά τους στόχους και θέλω όλοι γύρω μου να κινούνται με αυτό το κριτήριο των πολύ υψηλών στόχων. Δηλαδή όχι μόνο η ομάδα. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για όλα τα επίπεδα μέσα στο κλαμπ να το ακολουθούν αυτό, αλλά για μένα είναι απαίτηση. Αυτό που με ενδιαφέρει, είναι εμείς να τα κάνουμε όλα σωστά, να τα έχουμε δώσει όλα, να έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει και στο τέλος ποδόσφαιρο είναι, μπορεί κάποιος να είναι καλύτερος από εμάς και να μας κερδίσει. Όμως εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι κάναμε όλα τα πράγματα σωστά και δεν υπήρχε κάτι που δεν κάναμε από οποιαδήποτε πλευρά».

-Αν έπρεπε να αναλύσει τη νέα ΑΕΚ τώρα, τι θα ήθελε να εξελίξει σε σχέση με την περσινή στο αγωνιστικό κομμάτι και επίσης θα παραμείνει η βάση του το 4-4-2 που είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν;

«Αναπροσαρμογές σίγουρα θα υπάρξουν μέσα στη σεζόν. Υπάρχει ένα εξελικτικό επίπεδο και σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από το σημείο που ήμασταν πέρυσι. Πέρυσι βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινάγαμε από πολύ πίσω. Δεν ήταν η κατάσταση ίδια. Οι βασικές μας δομές όσον αφορά τη φιλοσοφία και την οργάνωση του παιχνιδιού δεν πρόκειται να αλλάξουν. Θα είναι οι ίδιες. Κι αυτό το λέω ανεξάρτητα από συστήματα και αν θα παίζουμε με έναν ή δύο επιθετικούς και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των μεσοεπιθετικών. Εγώ πάντα δίνω μεγάλη σημασία 90%-95% στο να είμαστε εμείς έτοιμοι στο να υπηρετήσουμε αυτό που δουλεύουμε και θέλουμε και μετά ένα 10% με 15% το αφιερώνω στην ανάλυση του αντιπάλου και στις αναπροσαρμογές που μπορεί να υπάρξουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την πρόκληση που αντιπροσωπεύει ο αντίπαλος.

Είναι δεδομένο όμως ότι θα χρειαστούν και τακτικές αναπροσαρμογές. Θα δούμε και πως θα είναι η ομάδα στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο και πως θα ολοκληρωθεί το μεταγραφικό μας πλάνο. Από εκεί και πέρα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές σε διεθνές επίπεδο που έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αποκλειστικά αυτό που αφορά τη δική τους ομάδα χωρίς να υπολογίζουν τι θα κάνει ο αντίπαλος και αυτό οφείλεται στο ότι έχουν απεριόριστα μπάτζετ. Εμείς είμαστε σίγουρα αναγκασμένοι να κάνουμε τακτικές αναπροσαρμογές με βάση και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, όμως η βασική μου φιλοσοφία παραμένει η προσήλωση σε αυτό που πρέπει να κάνει σωστά η δική μου ομάδα».

-Βλέπουμε να έρχονται παίκτες με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, και έχουμε δει να δουλεύει πάρα πολύ το build up και γενικά η επιθετική ανάπτυξη. Είναι αυτός ένας συγκεκριμένος τομέας πάνω στον οποίο θέλει να βελτιώσει την ομάδα;

«Το βασικό ζητούμενο παραμένει πάντα, όχι μόνο το σύστημα που θα κατεβάσει κανείς, αλλά και η μορφή που θα παίρνει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά, έχει σημασία το πώς ξεκινάς ένα ματς, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς ανταποκρίνεσαι μέσα στο παιχνίδι, σ’ αυτά που μπορεί να χρειάζεται ν’ αλλάξεις. Όπως θα έχετε δει, εμείς και χτίζουμε από πίσω, αλλά πολλές φορές έχουμε παίξει και με πιο μέσο τρόπο παιχνιδιού. Πολλές φορές έχουμε πάει και σε direct, άμεσο παιχνίδι, ψάχνοντας τους στράικερ που έχουμε μπροστά. Από εκεί και πέρα, η φιλοσοφία μας είναι να ελέγξουμε τον ρυθμό και την ταχύτητα του αγώνα και, σ’ αυτό, βοηθάνε οι τεχνικοί ποδοσφαιριστές, ακόμα περισσότερο αν είναι δυνατοί και γρήγοροι, γιατί αυτό αποτελεί ακόμα καλύτερο συνδυασμό.

Όμως, δίνουμε σημασία στο χτίσιμο από πίσω, όχι επειδή είναι της μόδας πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί είναι σίγουρα καλύτερα να έχεις μια δομή στο παιχνίδι σου, ανάλογα με το πώς θες να παίξεις, και να έχεις εσύ τον έλεγχο, που πάντα είναι το απόλυτο ζητούμενο. Δίνουμε μεγάλη βάση στο ισορροπημένο παιχνίδι και ένα απ’ τα στοιχεία που πέρυσι μου άρεσε πάρα πολύ και λειτούργησε καλά ήταν ότι ήταν πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των επικίνδυνων αντεπιθέσεων που δεχτήκαμε. Μόνο σε δύο παιχνίδια είχαμε πραγματικό πρόβλημα, ενώ σ’ όλα τα υπόλοιπα ματς ελέγχαμε και δεν δεχόμασταν αντεπιθέσεις. Κι αυτό μας επέτρεπε να κάνουμε το counter pressing πιο εύκολα, για να χτίζουμε καλύτερα τις επιθέσεις μας».

-Οι τεχνικές αναπροσαρμογές στις οποίες αναφέρθηκε νωρίτερα έχουν να κάνουν και με το γεγονός της συμμετοχής της ομάδας σε μια πιο απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση τη φετινή σεζόν, σε σχέση με την περυσινή;

«Σίγουρα οι στόχοι που έχουμε καθορίζονται πάντα έχοντας προτεραιότητα ημερολογιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας, που είναι τα playoffs του Champions League, και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνετοι, επειδή έχουμε εξασφαλισμένο το Europa League. Είναι μεγάλος ο στόχος, μπορούμε να τον πετύχουμε και θέλουμε να τον πετύχουμε. Όμως, έχω πει και εντός της ομάδας και σ’ εσάς ότι ο βασικός μας στόχος της σεζόν και το κριτήριο για το κατά πόσο καλά πήγε η ομάδα είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιατί σε δύο-τρία παιχνίδια, σε μια άλλη διοργάνωση, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στο πρωτάθλημα, όμως, φαίνεσαι. Σ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος φαίνεται η ικανότητα μιας ομάδας, οι αντοχές της και το εύρος της. Για ακόμα μία φορά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στον αριθμό των παικτών, όσο στα ίδια περίπου χαρακτηριστικά ανάμεσα στους παίκτες που είναι θεωρητικά οι βασικοί και σ’ αυτούς που θα καλούνται να τους αναπληρώσουν.

Η χρονιά που έρχεται είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με πέρυσι, γιατί θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια στη league phase, ανεξάρτητα από το σε ποια διοργάνωση θα παίξουμε, και σίγουρα το επίπεδο των αντιπάλων θα είναι μεγαλύτερο. Αν συνυπολογίσουμε ότι έχουμε αρκετούς διεθνείς και πλέον με τις Εθνικές παίζουν καμιά δεκαριά παιχνίδια περισσότερα, με αποτέλεσμα κάποιοι να φτάνουν σε αριθμούς παιχνιδιών ενός παίκτη που φτάνει σε τελικούς του NBA, καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει το να μπορώ ν’ αλλάξω όχι έντεκα, αλλά τέσσερις με πέντε παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει κάποια επίδραση στο ποιοτικό επίπεδο της ομάδας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλει ο κάθε προπονητής: να υπάρχει ανταγωνισμός και κίνητρο, ώστε να μην αισθάνεται κανένας παίκτης ανέγγιχτος και ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση του, αλλά να υπάρχει πάντα η πίεση ότι μπορεί και να τη χάσει. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να υπάρχει αυτό το εύρος.

Όπως, για παράδειγμα, η Παρί στο Champions League. Αν δείτε τα παιχνίδια του Ντεμπελέ στη Ligue 1, είναι λίγο παραπάνω από 20, με αποτέλεσμα να ήταν πανέτοιμος στην τελική ευθεία της σεζόν, εκεί που κρίνονταν τα πάντα, για να κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, όταν θα παίζουμε την Κυριακή, πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με Λεβαδειακό, Άρη κλπ, δηλαδή με ομάδες μεσαίου επιπέδου του πρωταθλήματος, που, όπως ξέρετε από την περυσινή σεζόν, δεν είναι καθόλου απλό, να υπάρχει η σιγουριά ότι διαθέτουμε και την ανάλογη ποιότητα, αλλά και την ανάλογη νοοτροπία, για να προσεγγίζουμε αυτά τα παιχνίδια και να μην παθαίνουμε ζημιές. Επίσης, η νοοτροπία με την οποία θα μπαίνει η ομάδα στα ματς θα είναι καθαρά δική μου δουλειά. Το θέμα, όμως, του να διαθέτουμε το εύρος που μιλήσαμε προηγουμένως, από πλευράς ποιότητας, αφορά όλο τον οργανισμό».

-Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι φέτος, η ΑΕΚ μοιάζει σαν να έχει αλλάξει εποχή. Η ομάδα είναι πρωταθλήτρια, ο ίδιος είναι με νέο συμβόλαιο, το φανταζόταν πέρυσι τέτοια εποχή;

«Φυσικά, αν δεν το πίστευα ότι μπορούν να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν θα είχαν γίνει και έτσι. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από την σκληρή δουλειά, την προσωπικότητα, την αυτοπεποίθηση. Σαφώς και από την μοίρα μερικές φορές. Αλλά για να έρθει η μοίρα και η τύχη μαζί σου, πρέπει να την προκαλέσεις με σκληρή δουλειά και να ξέρεις ότι έχεις κάνει τα πάντα για να πάνε τα πράγματα καλά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, επειδή ήξερα τι μπορώ να τα δώσω, ήμουν αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα, ένας λόγος που αποφάσισα να ανανεώσω το συμβόλαιο μου είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ όμορφη χημεία με την ομάδα, με τα στελέχη, με τον πρόεδρο, με τον Χαβιέρ, τον Μηνά και συνεχίζω να νιώθω ότι η κατάσταση στην ΑΕΚ αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Όποιος δεν πιστεύει σε όλα αυτά και όποιος δεν πιστεύει ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα και από πέρυσι, τότε δεν έχει θέση στην ΑΕΚ.

Θεωρώ λοιπόν ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για την οποία πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα, να ξέρουμε στο τέλος της σεζόν ότι έχουμε... πεθάνει για να καταφέρουμε τους στόχους μας και ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε να ξέραμε ότι δώσαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε και πιστεύω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν οι οπαδοί μας, εσείς, όταν έχουν δει όλοι να γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις, ανεβαίνει και ο ανταγωνισμός από τους αντιπάλους, βλέπετε ότι και εκείνοι κάνουν επενδύσεις δυναμώνουν τις ομάδες τους, θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα τα πράγματα αλλά το απαιτούμενο για εμάς είναι να είμαστε αποφασισμένοι να... πεθάνουμε για το repeat».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!