Παναθηναϊκός: Η Χράντετς Κράλοβε ξυπνάει ιστορικές μνήμες
O Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στην προσπάθεια του να μπει στη League Phase.
Θεωρητικά ο πιθανότερος αντίπαλος είναι η ομάδα της Τσεχίας. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 1905 κι έχει έδρα πλέον τη «Μαλσοβίτσκα Αρένα» χωρητικότητας 9.300 θεατών.
Εφόσον ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 θα παίξει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 27/8.
Σε περίπτωση που το τριφύλλι παίξει με τη Χράντετς Κράλοβε, θα ξυπνήσουν μνήμες, που θα γυρίσουν τους πράσινους 66 χρόνια πίσω! Στις 6 Νοεμβρίου 1960 για τη φάση των «16» του Πρωταθλητριών (το προηγούμενο Champions League), ο Παναθηναϊκός έδωσε τον πρώτο του αγώνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αντίπαλός του έμελλε να είναι η Χράντετς Κράλοβε!
Οι Τσέχοι νίκησαν στην έδρα τους 1-0 και στη ρεβάνς στη Λεωφόρο στις 7/12/60, ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση. Το τριφύλλι με προπονητή τότε τον Άγγλο Χάρι Γκέιμ πίεσε, αλλά έμεινε στο 0-0 και οι Τσέχοι πέρασαν στην επόμενη φάση.
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