Στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχουν ήδη διπλάσια αιτήματα για τις 70 σουίτες στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ανυπομονεί να μπει στο νέο γήπεδο.

Αυτό θα ολοκληρωθεί σ' έναν χρόνο και η ζήτηση ήδη είναι τεράστια, χωρίς να έχει μπει η ΠΑΕ στη διαδικασία να διαθέτει θέσεις ή σουίτες. Κι όμως είναι δεδομένο ότι θα προκληθεί πανικός! Αυτό φαίνεται από τη ζήτηση για τις σουίτες.

Μπορεί να απέχουμε μία ολόκληρη σεζόν από την είσοδο του τριφυλλιού στο νέο του γήπεδο κι όμως η ζήτηση που υπάρχει για τις περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι ήδη τεράστια.

Χωρίς καν να έχει ξεκινήσει επισήμως η συγκεκριμένη διαδικασία από τους αρμόδιους ανθρώπους του συλλόγου, στην ΠΑΕ τονίζουν ότι τα αιτήματα που υπάρχουν είναι διπλάσια! Κι όσο πλησιάζει η ώρα για να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του σπίτι γίνεται αντιληπτό ότι θα «σπάσουν» τα τηλέφωνα στην ΠΑΕ.