Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο ματς της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Λιβάι Γκαρσία μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του από τη Σπάρτακ Μόσχας και ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός υποψήφιος για να τον κάνει δικό του.

Ο 28χρονος (20/11/97) επιθετικός, ο οποίος μπορεί να παίξει κι εξτρέμ, από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, έμεινε στον πάγκο στον αποψινό αγώνα της Σπαρτάκ Μόσχας με την Αχμάτ Γκρόζνι, για τη δεύτερη αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος.

Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν στην αποστολή και παρά το γεγονός ότι η ομάδα του βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (με ένα πέναλτι blooper που έχει προκαλέσει θόρυβο στη Ρωσία), δεν ρίχτηκε στη μάχη από τον Ισπανό τεχνικό Χουάν Κάρλος Καρσέδο (πρώην της Πάφου). Οι Μοσχοβίτες ανέτρεψαν τελικά το σκορ κι επικράτησαν 2-1.

Ο Λιβάι Γκαρσία, όπως αναφέραμε νωρίτερα, είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού και ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ τον υπολογίζει στο 4-4-2 και ως φορ και ως εξτρέμ.

Ο έμπειρος παίκτης να θυμίσουμε ότι αποτελεί την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ, αφού οι Ρώσοι είχαν δώσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσουν τον Φεβρουάριο του 2025 και ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Έκτοτε με την Σπαρτάκ μετράει 43 συμμετοχές με 10 γκολ και 5 ασίστ, όμως σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει στη Ρωσία επιθυμεί να αλλάξει ομάδα, λόγω του χρόνου συμμετοχής και του ρόλου του.

Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε 4,5 χρόνια, στα οποία μέτρησε 160 συμμετοχές, με 56 γκολ και 27 ασίστ, ενώ... ήρθε ως αριστεροπόδαρο δεξί εξτρέμ και «έγινε» στην πορεία φορ, με τη «σφραγίδα» του Ματίας Αλμέιδα.

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού