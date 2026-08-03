Ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν σε εντός έδρας ματς μετά την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει τη δυνατότητα σύντομα να δει το νέο εντυπωσιακό πούλμαν της ομάδας.

Ένα υπερσύγχρονο πούλμαν Volvo B13R Irizar i8, κόστους 550.000 ευρώ! Ένα πούλμαν αντάξιο της δυναμικής του συλλόγου.

Με την θεά Αθηνά και το έτος ίδρυσης 1908 να δεσπόζει στη μία πλευρά, το σήμα του τριφυλλιού στην άλλη και τον στίχο «Σύλλογος Μεγάλος» του ύμνου να κυριαρχεί στα καθίσματα και στην οροφή!

Πότε θα συμβεί αυτό; Σύμφωνα με πληροφορίες το πιο πιθανό είναι να μην... ντεμπουτάρει στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League την Τετάρτη 5 Αυγούστου, αλλά στο αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς.

Αυτό θα είναι λογικά στις 20 του μήνα, στον εντός έδρας αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε ή τη Μπεσίκτας, αν το τριφύλλι αποκλείσει την ομάδα της Βουλγαρίας. Διαφορικά θα είναι στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά στις 23 του μήνα στο ΟΑΚΑ (21:00).

Φωτογραφίες του νέου πούλμαν