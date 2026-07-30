Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της Πάκσι θ' αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 και τα ματς θα γίνουν στις 5 και 11 Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκός έστω και δραματικά πέρασε το εμπόδιο της Πάκσι, βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League κι απέναντί του θα βρει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία την περασμένη Τρίτη απέκλεισε στα πέναλτι την Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία.

Οι μέρες να σημειωθεί ότι άλλαξαν και τα παιχνίδια δεν θα γίνουν στις 6 και 13 Αυγούστου, όπως είχε οριστεί αρχικά. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ομάδα της Βουλγαρίας για τον τρίτο προκριματικό την Τετάρτη 5/8 στις 21:30. Η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 την Τρίτη 11/8, ενώ ακόμα δεν έχει οριστεί η ώρα έναρξης.

Οι λόγοι των αλλαγών είναι οι εξής: Η άλλη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που με τη σειρά της έχει προκριθεί, θα δώσει αγώνα ρεβάνς στην έδρα της.

Συνεπώς η UEFA έπρεπε να αλλάξει την ημέρα τέλεσης του αγώνα για να μην υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες δύο αγώνων στην ίδια πόλη.

Ταυτόχρονα για να μην προκύψει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο παιχνίδια των ομάδων, η UEFA άλλαξε και την ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

