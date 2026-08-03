Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης θα μεταβεί στη Μαδρίτη και θα έχει σημαντικές μεταγραφικές εποχές.

Ένα από τα πιο σημαντικά events στο ποδόσφαιρο είναι το TransferRoom και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αμέτοχος.

Ο τεχνικός διευθυντής του τριφυλλιού Στέφανος Κοτσόλης, θα ταξιδέψει αργά το βράδυ για τη Μαδρίτη, προκειμένου να δώσει το παρών την Τρίτη στο διεθνές event του TransferRoom, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη.

Όπως αναφέραμε, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της μεταγραφικής αγοράς, όπου πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ συλλόγων, ατζέντηδων και στελεχών του ποδοσφαίρου. Αντικείμενο τόσο τρέχουσες όσο και μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις. Η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Παναθηναϊκού για συνεχή παρουσία στα κορυφαία διεθνή σημεία συνάντησης της ποδοσφαιρικής αγοράς.

Να σημειωθεί ότι πέρα από τις επαφές που αφορούν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, τέτοιου είδους εκδηλώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και δημιουργίας δικτύου επαφών, που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες τόσο στο άμεσο όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον.