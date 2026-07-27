Ο Ντούσαν Τάντιτς ανακοινώθηκε από τη Ναϊμέγκεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League και δήλωσε έτοιμος να παίξει.

Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League δεν θα βρει απέναντί του απλά μία επικίνδυνη ολλανδική ομάδα, όπως η Ναϊμέγκεν, αλλά έναν ικανό προπονητή και έναν πολύπειρο ποιοτικό μεσοεπιθετικό, τον Ντούσαν Τάντιτς.

Ο 37χρονος Σέρβος στις δηλώσεις του στο κανάλι της Ναϊμέγκεν δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει άμεσα και φυσικά ανυπομονεί για τους αγώνες με τον Ολυμπιακό. Οι Ολλανδοί φυσικά θα τον δηλώσουν άμεσα στη λίστα και θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 4 Αυγούστου και για τη ρεβάνς στην Ολλανδία στις 11 του επόμενου μήνα. Αποθέωσε, μάλιστα, τον Ντικ Σρόιντερ, που θεωρείται αυτή τη στιγμή από τους κορυφαίους Ολλανδούς τεχνικούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάντιτς για τη μεταγραφή του στη Ναϊμέγκεν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ένα γνώριμο πρόσωπο εδώ. Μου αρέσει που βρίσκομαι πίσω στην Ολλανδία. Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη πατρίδα μου.

Έχω μια σύνδεση με τις πρώην ομάδες μου εδώ, ειδικά με τον Άγιαξ. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος για μένα. Αυτή η σύνδεση θα παραμείνει για πάντα, αλλά τώρα είμαι εδώ και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για τη NEC. Να αποδίδω, να νικάω και να παίρνω τρόπαια. Θα κάνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο.

Η Ναϊμέγκεν αναπτύσσεται και μου αρέσει ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα εδώ. Μου αρέσει επίσης ο τρόπος που μου παρουσιάστηκε ο σύλλογος. Όλοι με τους οποίους μίλησα, από τον προπονητή μέχρι τον Μαρσέλ Μπόεχορν και τον Βίλκο φαν Σάικ, μου έδωσαν μια καλή αίσθηση για το πρότζεκτ. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει εδώ και είμαι χαρούμενος που αυτό συμβαίνει τώρα.

Ο τρόπος που παίζει η NEC, με επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζεται με πολλή ευχαρίστηση, ήταν πολύ σημαντικός στην απόφασή μου. Θα μπορούσα να το ονομάσω θετική αλαζονεία. Αυτός ο προπονητής, ο Ντικ Σρόιντερ, δεν φοβάται τίποτα. Είναι μια δυνατή προσωπικότητα. Επιπλέον, θα παίξουμε στην Ευρώπη εδώ. Αυτό θα είναι πολύ ξεχωριστό. Όλο το πακέτο ακουγόταν καλό. Σε ποια θέση θα παίξω; Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή. Μπορώ να παίξω οπουδήποτε».

Ο Τάντιτς σκέφτεται να γίνει προπονητής όταν τελειώσει η καριέρα του ως παίκτης και το επιβεβαίωσε: «Αυτό είναι σημαντικό και για μένα. Είναι μία από τις φιλοδοξίες μου να γίνω προπονητής αργότερα. Δεν το έχουμε συζητήσει εκτενώς, αλλά σκεφτόμαστε παρόμοια με τη Ναϊμέγκεν σε πολλά θέματα. Εστιάζω στην καριέρα μου ως παίκτης τώρα και θέλω να κάνω όλους εδώ χαρούμενους».

Την Παρασκευή η Ναϊμέγκεν θα δώσει φιλικό με τη Σεβίλλη και στις 4 Αυγούστου, την επόμενη Τρίτη υπάρχει το ματς με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά με τον Τάντιτς ν' ανυπομονεί. «Θα είμαι εκεί το συντομότερο δυνατό. Δεν έχω παίξει αγώνα εδώ και 2,5 μήνες, αλλά είμαι σε φόρμα. Απλώς χρειάζομαι λίγη προπόνηση και μια αίσθηση για την υπόλοιπη ομάδα. Είμαι έτοιμος γι' αυτό, πάντα ήμουν. Θέλω να ξεκινήσω αμέσως».