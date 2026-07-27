Η Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντούσαν Τάντιτς, πριν τα δυο ραντεβού με τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Τάντιτς, επιστρέφει έπειτα από τρία χρόνια στην αγαπημένη του Ολλανδία, όπου έκανε τεράστια καριέρα με τον Άγιαξ, με τον οποίο μέτρησε 241 παιχνίδια, 105 γκολ και 112 ασίστ! Ο διεθνής Σέρβος ανακοινώθηκε από την Ναϊμέγκεν για την επόμενη διετία και θα βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο 37χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου μέτρησε την περασμένη σεζόν 42 αγώνες, 5 γκολ και 20 ασίστ. Ο ύψους 1,81 αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό και το 2024 με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στο Conference League. Στην τουρκική ομάδα σε δύο χρόνια είχε 109 ματς, 29 γκολ και 35 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα σε Τβέντε, Βοϊβοντίνα, Σαουθάμπτον.

Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με ώρα έναρξης στις 21:00. Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί επί ολλανδικού εδάφους, στις 11 Αυγούστου και η σέντρα θα γίνει στις 20:30.



