Νέο όνομα για τη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του εξτρέμ είναι αυτό του Βάργκας της Σεβίλλης.

Συνεχίζεται η μεταγραφική κινητικότητα στον Ολυμπιακό με δεδομένο ότι έχει.να πάρει ακόμα έναν δεξιό μπακ και τουλάχιστον έναν εξτρέμ. Υπάρχει και ένα νέο όνομα για τα άκρα της επίθεσης. Ο 28χρονος Βάργκας, διεθνής Ελβετός και παίκτης της Σεβίλλης.

Με καταβολές από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε πέρυσι σεζόν με 25 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ. Με την Ελβετία ο νέος στόχος του Ολυμπιακού έχει χριστεί 67 φορές διεθνής. Στο φετινό Παγκόσμιο έπαιξε σε 6 ματς έχοντας 2.γκολ και 1 ασίστ. Με τον Βάργκας, συμπαίκτη του ερυθρόλευκου πλέον Φρόιλερ στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός είχε ααχοληθεί μεταγραφικά.και παλαιότερα.