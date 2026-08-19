Βάργκας - Ολυμπιακός: Στη λίστα του ο εξτρέμ της Σεβίλλης
Συνεχίζεται η μεταγραφική κινητικότητα στον Ολυμπιακό με δεδομένο ότι έχει.να πάρει ακόμα έναν δεξιό μπακ και τουλάχιστον έναν εξτρέμ. Υπάρχει και ένα νέο όνομα για τα άκρα της επίθεσης. Ο 28χρονος Βάργκας, διεθνής Ελβετός και παίκτης της Σεβίλλης.
Με καταβολές από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε πέρυσι σεζόν με 25 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ. Με την Ελβετία ο νέος στόχος του Ολυμπιακού έχει χριστεί 67 φορές διεθνής. Στο φετινό Παγκόσμιο έπαιξε σε 6 ματς έχοντας 2.γκολ και 1 ασίστ. Με τον Βάργκας, συμπαίκτη του ερυθρόλευκου πλέον Φρόιλερ στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός είχε ααχοληθεί μεταγραφικά.και παλαιότερα.
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