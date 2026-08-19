Πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για τον Μεχντί Ταρέμι έχει φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού, με το ενδεχόμενο της άμεσης αποχώρησης του Ιρανού φορ να είναι αυξημένο.

Προς το οριστικό της τέλος φαίνεται πως φτάνει η θητεία του Μεχντί Ταρέμι στον Ολυμπιακό, μιας και ομάδα από το Ντουμπάι έχει προσεγγίσει τους Ερυθρολεύκους κάνοντάς τους πρόταση για την απόκτησή του.

Μάλιστα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο του να προχωρήσει η υπόθεση αυτή άμεσα και να παραχωρηθεί ο παίκτης το αργότερο μέχρι μεθαύριο.

Είναι γνωστό πως ο Ιρανός σέντερ φορ δεν είναι εδώ και καιρό στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς έμεινε κι εκτός της ευρωπαϊκής λίστας των Πειραιωτών μαζί με τον Γιάρεμτσουκ.

Ο 34χρονος στράικερ διατηρεί συμβολαιο έως το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο φαίνεται να έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της ομάδας πως δεν επιθυμεί να παραμείνει και προτιμά να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπου θα έχει κι αυξημένα λεπτά συμμετοχής.

Το τελευταίο διάστημα τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ταρέμι ήταν πολλά και πήγαζαν από αρκετά ξένα Μέσα, με δημοσιεύματα να τον έχουν συνδέσει τόσο με τη Λιλ όσο και με τη Βάσκο Ντα Γκάμα.