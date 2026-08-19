Θέμα ημερών είναι πλέον η άφιξη του νεαρού φορ Γκονζάλες στην Ελλάδα μετά το deal των Ολυμπιακού - Τσίβας.

Αρμάντο Γκονζάλες. Μία ακόμα μεταγραφή που ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός. Ο 23χρονος Μεξικανός φορ της Τσίβας ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι μετά τη συμφωνία των 2 ομάδων και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό μέσα στο επόμενο διήμερο ή τριήμερο θα είναι στην Ελλάδα για τα τυπικά.

Ο Ολυμπιακός και η Τσίβας τα βρήκαν σε ένα ποσό της τάξεως των 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους. Στη συμφωνία υπάρχει και 20% ως ποσοστό μεταπώληαης.

Ο 23χρονος επιθετικός είχε στην περυσινή σεζόν στο σύνολο 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες.

Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία έκανε 7 συμμετοχές. Το 2022 μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, με την ομάδα νέων είχε 36 ματς και 9 γκολ, με την Β' ομάδα μέτρησε 28 ματς και 24 (!) γκολ και στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει τρομερούς αριθμούς, καθώς συνολικά έχει σημειώσει 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

Ατομικές διακρίσεις