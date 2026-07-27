Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για δύο από τις επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού.

Αύριο η, το αργότερο Τετάρτη πρωί θα είναι στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη Γερμανία. Θα έρθει να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το πιθανότατα διετές (μάλλον 1+1) συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος Γερμανός ήταν μέσα στις δύο βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ, σε συνεργασία με τον προπονητή των γκολκίπερ Παναγιώτη Αγριογιάννη. Ο άλλος ήταν ο Ζοσέ Σα-και οι δύο 33άρηδες από το αγγλικό πρωτάθλημα. Πρώτος ο Ορτέγα και δεύτερος ο Σα. Όταν αρχικά πήγε να χαλάσει ο Σα, η λίστα έγινε Σα 1, Ερέρα 2 και Λιβακοβιτς 3. Ο Λιβάκοβιτς κόπηκε γρήγορα, τον Ερέρα δεν τον έδινε η Οσασούνα και ήταν όλα έτοιμα για να κλείσει ο Σα.

Τότε ο Ολυμπιακός έκανε μία τελευταία προσπάθεια για τον Νο 1 στόχο κι ο Ορτέγα αποδέχθηκε την (βελτιωμένη) προσφορά και έρχεται. Βοήθησε και το ότι η Στουτγκάρδη ναι μεν τον ήθελε λόγω τραυματισμού του βασικού της γκολκίπερ, αλλά δεν του εγγυούνταν θέση βασικού και στη συνέχεια. Όπως και ότι η Λειψία τον ήθελε, αλλά σε συνάρτηση με το μέλλον του βασικού της τερματοφύλακα.

Το όνομα του Ορτέγα (51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την προηγούμενη τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι και 12 το περασμένο εξάμηνο στη Νότιγχαμ) έπαιξε και για τις Βέρντερ, Βόλφσμπουργκ, Ανόβερο, ενώ είχε ακουστεί και για ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία και τη Σαουδική Αραβία.

Για τη θέση του αριστερού μπακ ακούγεται έντονα στη Γαλλία το όνομα του 34χρονου Αργεντίνου Νίκολας Ταλιαφίκο, που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Λιόν κι έχει θαυμαστές στον Ολυμπιακό, παρά την ηλικία του. ο διεθνής (83 φορές) άσος έπαιξε και στα εφτά παιχνίδια της Εθνικής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα πέντε πιο σημαντικά βασικός και στα δύο αλλαγή.

Αναφορικά με τον Γιαννούλη η γερμανική augsburger-allgemeine έγραψε σήμερα:

«Οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, που ενδιαφέρονται και οι δύο για τον Γιαννούλη, φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Ο Γιαννούλης θα ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ αποδεικνύονται πολύ δύσκολες. Δεν είναι διατεθειμένος να μετακομίσει στον Ολυμπιακό Πειραιώς, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος φέρεται να προσφέρει 4,5 εκατομμύρια ευρώ».

Στον Ολυμπιακό έχει προταθεί ο 24χρονος Ισπανός Μπουένο, ένας πραγματικά πολύ καλός αριστερός μπακ, για τον οποίο όμως η Γουλβς ζητάει 10 εκ. Ευρώ και οι «ερυθρόλευκοι» για πλάγιο αμυντικό δεν θα έδιναν τέτοια λεφτά. Άμα άλλαζαν τα νούμερα, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Όμως, τον Μπουένο τον θέλουν ήδη πολλές σημαντικές ομάδες από μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Άσχετο: Με την απόσταση από τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Ορτέγκα να είναι κοντά στο ένα εκ. Ευρώ, η Ρίβερ Πλέϊτ διαρρέει μέσα από το ρεπορτάζ της ότι θα κινηθεί για τον Αουντέ από τη Λος Άντζελες Γκάλαξι. Το πόκερ συνεχίζεται. Όσο, πάντως, ο Ορτέγκα δεν πωλείται, τόσο δεν θα υπάρξει και απόκτηση αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Με τον Μεντιλίμπαρ να τον υπολογίζει κανονικά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σύμφωνα με το afrik-foot ο Ολυμπιακός δεν θα έδινε τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι με κάτω από 3 εκ. Ευρώ. Κατά την ίδια πηγή, «η Τράμπζονσπορ πάντοτε τον θέλει και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία».

Άλλες πηγές φέρνουν τον Ολυμπιακό, πάντως, να έχει μεγαλύτερες οικονομικές αξιώσεις για την παραχώρηση του Νιγηριανού διεθνή αριστερού μπακ, τον οποίο είχε αγοράσει από την Μποαβίστα με περίπου 2,5 εκ. Ευρώ πριν από ενάμιση χρόνο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔