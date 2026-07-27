Ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα παραμένει φουλ κινητικός για τρεις προσθήκες και από εκεί και πέρα θα ενισχυθεί ανάλογα με τις όποιες αποχωρήσεις από το ρόστερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι αποχωρήσεις από το ρόστερ ενός συλλόγου πάντα φέρνουν νέες προσθήκες. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο μέτωπο υπάρχει η ανάγκη της κάλυψης της θέσης του βασικού γκολκίπερ μετά την επικείμενη πώληση του Τζολάκη στον σύλλογο της Χαλ και με τον πολύπειρο Γερμανο γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα να είναι εκείνος που επανήλθε στο προσκήνιο και δη σε πρώτο πλάνο για να πιάσει Λιμάνι κλείνοντας άμεσα (ως αντί-Τζολάκης).

Θυμίζουμε ότι μέχρι πριν τις εξελίξεις με τον Ορτέγκα ο Ζοσέ Σα ήταν το φαβορί. Επίσης ότι την Κυριακή οι Πειραιώτες συνδέθηκαν από ισπανικές πηγές με τον 27χρονο Κροάτη Ντίνο Χόρκας (που έχει ύψος 1.89 μέτρα), γκολκίπερ της Λας Πάλμας, με τα ρεπορτάζ τους (αυτό των Ισπανών) να είχαν σε ρόλο φαβορί για την αγορά του τον σύλλογο της Σέλτικ.

Το 2ο σκέλος αφορά στο νέο οκτάρι που θα κλείσει χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει εκεί ξεκάθαρο φαβορί ή ένας μέσος που να είναι μία ανάσα από το να κλείσει και ενώ οι Πειραιώτες έχουν κάνει κρούσεις για παίκτες όπως ο Φρόϊλερ. Χρονικά η εκτίμηση παραμένει ότι ο παίκτης αυτός θα έχει κλείσει πριν τον πρώτο αγώνα με τη Ναϊμέγκεν στις 4 Αυγούστου.

Το νέο όνομα για τον άξονα έρχεται από τη βελγική Λίγκα. Στα 23 του χρόνια είναι ένας διεθνής Αλγερινός χαφ ανήκει στη Σαρλερουά. Έχουμε να κάνουμε με τον Γιασίν Τιτραουί, εξαοοκτάρι, με ύψος 1.80 που έχει βρεθεί γενικά στα ραντάρ μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Ένας παίκτης για τον οποίο όπως διαβάσατε έχει ρωτήσει ο Ολυμπιακός.

Ο τρίτος πόλος είναι το νέο αριστερό μπακ. Ο Ολυμπιακός είναι ενεργός στην αγορά για το ενδεχόμενο της οριστικής πώλησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα έτσι ώστε να κλείσει ο διάδοχός του.

Κατά τα άλλα και λόγω του ότι πιάνουν θέσεις ξένων και για την ζήτηση που έχουν παραμένει πιθανό να αποχωρήσουν και οι Μπρούνο και ένας εκ των Ταρέμι - Γιάρεμτσουκ. Για τον δε Αντρέ Λουίζ που ήταν... φευγάτος και τελικώς πουλήθηκε στο Κάνσας Σίτι με ποσό - ρεκόρ στα 16+3.5 εκατ. ευρώ υπάρχει προφανώς και για εκεί το... παραθυράκι απόκτησης άλλου εξτρέμ. Οι Ερυθρόλευκοι ως προς το δυναμικό τους έχουν πλέον 3 καθαρόαιμους εξτρέμ - μετά την πώληση του Λουίζ - και στο σύνολο 7 παίκτες που παίζουν εκεί.