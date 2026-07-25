Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της φιλικής αναμέτρησης Άλκμααρ - Ολυμπιακός 3-2.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός για περίπου μία ώρα στο φιλικό με την Άλκμααρ, αλλά στο φινάλε δέχθηκε τρία γκολ και ηττήθηκε 3-2.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι αποχώρησαν τραυματίες οι Έσε, Σάλιακας. Να σημειωθεί ότι το 2-2 σημειώθηκε με αυτογκόλ του Κάρμο, ενώ υπήρχε δεύτερη μπάλα στη μεγάλη περιοχή και το 3-2 με πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 24' με τον Ελ Καμπί, μετά το... ριμπάουντ που πήρε ο Μαροκινός σε απόκρουση του Ντε Μπούσερ, έπειτα από σουτ του Έσε.

Στο 45' ο Κάρμο με θαυμάσια κεφαλιά έκανε το 0-2.

Στο 72' μείωσε ο Μέρντινγκ και στο 77' έγινε το 2-2 με αυτογκόλ του Κάρμο. Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Μέρντινγκ με πέναλτι. Στο ματς χτύπησαν οι Εσε, Σάλιακας και Μπρούνο και φάνηκε να χτύπησε ο Μαφέο ενώ η επόμενη ερυθρόλευκη προπόνηση θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης.

Τα highlights της αναμέτρησης