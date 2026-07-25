Μετά τον Έσε και ο Μανώλης Σάλιακας έγινε αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο φιλικό με την Άλκμααρ.

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Έσε, που ένιωσε ενοχλήσεις στο φιλικό με την Άλκμααρ και στο 37' της αναμέτρησης πήγε στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Μασούρας, τραυματίστηκε και ο Μανώλης Σάλιακας.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ στην πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα (έπαιξε αλλαγή με την Αντβέρπ) έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 60' και στη θέση του μπήκε ο Μαφέο.

Ο Έσε και ο Σάλιακας θα υποβληθούν σ' εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα κι αν θα είναι διαθέσιμοι για τον πρώτο αγώνα με τη Ναϊμέχεν.

Λίγο αργότερα, έπεσε στο χορτάρι και ο Μπρούνο με κράμπες.

Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες κληρώθηκαν με την 3η της Eredivise στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 4 και 11 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σέντρα στις 21:00.

Η ρεβάνς επί ολλανδικού εδάφους θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά και μισή ώρα νωρίτερα (11/8, 20:30).