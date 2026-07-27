Πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ψάξει για τα καλά την περίπτωση του 23χρονου Αλγερινού μέσου της Σαρλερουά.

Στα 23 του χρόνια ο διεθνής Αλγερινός χαφ ανήκει στη Σαρλερουά. Έχουμε να κάνουμε με τον Γιασίν Τιτραουί, εξαοοκτάρι, με ύψος 1.80 που έχει βρεθεί γενικά στα ραντάρ μεγάλων ελληνικών συλλόγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο ο Ολυμπιακός ρώτησε / ψάχτηκε για τα καλά για τον συγκεκριμένο παίκτη - και άρα σε μία λογική του να κάνει επίσημη κίνηση για εκείνον - που δεν συνιστά πάντως μία καθόλου εύκολη περίπτωση από οικονομικής πλευράς.

Οι Πειραιώτες είναι σε ένα στάδιο που ψάχνουν ένα ιδιαίτερα καλό οκτάρι και ο Τιτραουί είναι ένας τέτοιος παίκτης. Και φυσικά και ένας ακριβός παίκτης. Στη Σαρλερουά ο Τιτραουί, που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 αγώνες. Στην χώρα του έχει χριστεί διεθνής σε 5 αγώνες στο σύνολο.