Στη Γερμανία προέκυψε η πληροφορία ότι ο έμπειρος Γερμανός πορτιέρε, Στέφαν Ορτέγκα, είναι στις τελικές συζητήσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο άλλοτε γκολκίπερ της Σίτι επανέρχεται στην ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Σύμφωνα με τον Γερμανό ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος αρχικά πάντα με βάση τις ίδιες πηγές είχε τους δισταγμούς του και ήταν κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική της Ελλάδας. Τώρα όμως οι 2 πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και οι επαφές αυτές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομερειών. Οι βασικοί όροι μάλιστα έχουν συμφωνηθεί. Οι παραπάνω πληροφορίες από τη Γερμανία επιβεβαιώνονται.