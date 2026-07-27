Στέφαν Ορτέγκα - Ολυμπιακός: Στο τελικό στάδιο επαφών οι δυο πλευρές
Ο άλλοτε γκολκίπερ της Σίτι επανέρχεται στην ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Σύμφωνα με τον Γερμανό ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό.
Ο 33χρονος αρχικά πάντα με βάση τις ίδιες πηγές είχε τους δισταγμούς του και ήταν κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική της Ελλάδας. Τώρα όμως οι 2 πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και οι επαφές αυτές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομερειών. Οι βασικοί όροι μάλιστα έχουν συμφωνηθεί. Οι παραπάνω πληροφορίες από τη Γερμανία επιβεβαιώνονται.
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