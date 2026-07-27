Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, παραχωρείται τελικώς στον αμερικάνικο σύλλογο και θα γίνει η 3η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Πρωταθλήματος των ΗΠΑ!

Τίτλοι τέλους στην συνεργασία των Λουίζ - Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις τελευταίες βραζιλιάνικς πηγές ο Βραζιλιάνος ακραίος κυνηγός των Πειραιωτών πουλήθηκε στην ομάδα της Κάνσας Σίτι έναντι του ποσού των 16+3.5 εκατ. ευρώ! Έτσι γίνεται η 3η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της αμερικάνικης Λίγκας και με βάση τα στοιχεία της Globo η 3η πιο μεγάλη πώληση των Πειραιωτών.

Στη Βραζιλία στέκονται στο ότι οι διαπραγματεύσεις των 2 πλευρών κράτησαν για ένα διάστημα 2 μηνών. Τα 16 εκατ. ευρώ θα είναι φιξ και τα 3.5 εκατ. ευρώ θα είναι με μπόνους επίτευξης στόχων. Ο Λουίζ - που εκτός των άλλων δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο - θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών. Ο Λουίζ από την πλευρά του ήθελε να φύγει με μεταγραφή από τους Ερυθρόλευκους, κάτι που έγινε πράξη.