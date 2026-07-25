Ο Ολυμπιακός δέχθηκε τρία γκολ στο 72' έως το 88' από την Άλκμααρ.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε τρία γκολ σε λιγότερο από 20' και ηττήθηκε 3-2 από την Άλκμααρ.

Στο 72' ο Πατάτι έβγαλε την μπαλιά και ο Μέρντινκ με σουτ στην κίνηση μείωσε σε 1-2.

Στο 77' κι ενώ υπήρχε δεύτερη μπάλα στη μεγάλη περιοχή, την οποία έδιωξε μακριά παίκτης της Άλκμααρ, με τον διαιτητή να μην σταματάει το ματς, ο Πατάτι έκανε το πλασέ από διαγώνια θέση, από τις κόντρες η μπάλα χτύπησε στον Κάρμο και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2.

Στο 88' με πέναλτι που έκανε το Ντάνι Γκαρθία, ο Μέρντινγκ νίκησε τον Στουρνάρα για το 3-2.

Μετά το πέναλτι ακολούθησε σύρραξη μεταξύ των παικτών.

Δείτε το επεισόδιο