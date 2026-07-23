Ο Λεβαδειακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Σλοβάκου μέσου Γιάκουμπ Χρόμαντα.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο νέος τεχνικός του Λεβαδειακού γνωρίζει πολύ καλά την αγορά της Ρουμανίας και μετά τον Άντριαν Σουτ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλέξει και τον Γιάκουμπ Χρόμαντα της Ραπίντ Βουκουρεστίου για τη μεσαία γραμμή.

Ο Χρόμαντα γεννήθηκε στο Κόζιτσε στις 25/5/96, είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,80 και παίζει κυρίως ως αμυντικός μέσος. Ο Χρόμαντα είναι 5 φορές διεθνής με την Σλοβακία και μάλιστα ήταν παρών στο Euro 2021, όπου ξεκίνησε στα ματς του ομίλου με Πολωνία και Ισπανία.

Ο Σλοβάκος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο έως το 2027, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μείνει ελεύθερος από τη Ραπίντ. Ο Χρόμαντα είχε συμβόλαιό 200.000 ευρώ ετησίως και η Ραπίντ ήθελε να τον αποδεσμεύσει. Ο Λεβαδειακός τον προσέγγισε κι εκτός απροόπτου, ο παίκτης θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα για να υπογράψει στην ομάδα της Βοιωτίας. Πληροφορίες από τη Ρουμανία βάζουν στο κόλπο και τον Ηρακλή, όμως, ο Λεβαδειακός είναι το φαβορί και περιμένει τον παίκτη για ιατρικές εξετάσεις.

Ακαδημία Γιουβέντους και Σλάβια Πράγας

Ο Χρόμαντα σε ηλικία 16 ετών βρέθηκε στην Ακαδημία της Γιουβέντους, αλλά δεν κατάφερε να παίξει στην πρώτη ομάδα. Δόθηκε την επόμενη σεζόν στην Τζένοα, αλλά ούτε εκεί αγωνίστηκε στη Serie A. Ακολούθησε δανεισμός στη Σαμπντόρια με τον Χρόμαντα να παίζει στην ομάδα Νέων. Το 2015 μετακόμισε στη Σένιτσα της πατρίδας του, έκανε 27 ματς με 6 γκολ και 1 ασίστ και τον επόμενο χρόνο πήγε στη Βικτόρια Πλζεν. Στην ομάδα της Τσεχίας είχε 24 παιχνίδια με 1 γκολ και το καλοκαίρι του 2017 τον απέκτησε η Σλάβια Πράγας.

Στη Σλάβια έκανε σημαντική καριέρα με 106 αγώνες, 3 γκολ και 4 ασίστ σε 3,5 χρόνια. Τον Γενάρη του 2024 τον πήρε η Ραπίντ Βουκουρεστίου και μαζί της έχει 54 αγώνες και 2 γκολ. Τη σεζόν που πέρασε κατέγραψε 28 ματς και 1 γκολ. Σ' αυτά τα 54 παιχνίδια αντίκρισε 15 κίτρινες και είχε μία αποβολή! Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Χρόμαντα ήταν βασικός με τη Σέπσι κι αντικαταστάθηκε στο 58'.