Λεβαδειακός: Τον Σενεγαλέζο Ν' Ντιαγέ πήραν οι Βοιωτοί
Οι κινήσεις του Λεβαδειακού συνεχίζονται με τους Βοιωτούς να κάνουν ακόμα μια μεταγραφή. Συγκεκριμένα απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ν’ Ντιαγέ ο οποίος προέρχεται από την Guelwaars .
Ο νεαρός αγωνίστηκε και στο φιλικό με τον Παναιτωλικό όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 και ο Λεβαδειακός θα είναι η πρώτη του επαγγελματική ομάδα.
✍🏾 SIGNATURE— GUELWAARS FC (@Academie_G) August 7, 2026
Nous avons le plaisir de vous annoncer le transfert de Mohamed Rasheed NDIAYE au Levadiakos Fc, pensionnaire de la première division grecque.
Un parcours exemplaire, récompensé par une signature amplement méritée pour notre jeune Milieu de terrain. pic.twitter.com/ElTXhsUMdz
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