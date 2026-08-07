Σε μια κίνηση για το μέλλον προχώρησε ο Λεβαδειακός με τους Βοιωτούς να κάνουν δικό τους τον Σενεγαλέζο μέσο, Μοχάμεντ Ρασίντ Ν’ Ντιαγέ.

Οι κινήσεις του Λεβαδειακού συνεχίζονται με τους Βοιωτούς να κάνουν ακόμα μια μεταγραφή. Συγκεκριμένα απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ν’ Ντιαγέ ο οποίος προέρχεται από την Guelwaars .

Ο νεαρός αγωνίστηκε και στο φιλικό με τον Παναιτωλικό όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-0 και ο Λεβαδειακός θα είναι η πρώτη του επαγγελματική ομάδα.