Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε επίσημα την προσθήκη του Αγκουστίν Ούρτσι, με τη μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν.

Παίκτης του Λεβαδειακού για τη σεζόν 2026-2027 είναι και επίσημα από το πρωί του Σαββάτου (18/7) ο Αγκουστίν Ούρτσι, όπως είχατε διαβάσει νωρίτερα στο Gazzetta.

Ο 26 ετών Αργεντίνος εξτρέμ θα αγωνιστεί με τους Βοιωτούς στη Stoiximan Superleague ως δανεικός από τη Κονσεψιόν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Agustín Urzi με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Κονσεψιόν.

Γεννημένος στις 4/5/2000, διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια της εθνικής Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και με την Ολυμπιακή ομάδα. Αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης και ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μπάνφιλντ, στην οποία έμεινε έως το 2022, μετρώντας 120 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη μεξικάνικη Χουάρες, ενώ ακολούθησαν οι Ρασίνγκ και Ουρακάν της πατρίδας του. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κονσεψιόν της Χιλής, όπου κατέγραψε 24 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ την περασμένη σεζόν.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.11 στη φανέλα του.

Bienvenido Agustin!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τον Λεβαδειακό!

Πηγή: levadiakosfc.gr