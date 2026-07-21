Ο Λεβαδειακός είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό του τον 27χρονο Ρουμάνο χαφ, Αντριαν Σουτ που αποτελεί τη «βόμβα» που είχαν προαναγγείλει οι Βοιωτοί.

Ο Λεβαδειακός είχε προαναγγείλει νωρίτερα μεταγραφική «βόμβα» ως δώρο για τα γενέθλια του συλλόγου και όπως φαίνεται αυτή έχει να κάνει με τον Αντριαν Σουτ.

Οι Βοιωτοί βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Ρουμάνου χαφ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ηλία Χαραλάμπους για μια τριετία στη Στεάουα.

Ο Σουτ από τον Ιανουάριο αγωνιζόταν στην Αλ Αΐν των ΗΑΕ, η οποία τον είχε αποκτήσει έναντι 1,4 εκατ. ευρώ με τον Ρουμάνο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2028.

Με την Αλ Αϊν πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις με ένα γκολ, ενώ εκτός από τη Στεάουα έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ακαντέμικα Κλιντσένι και Παντούρι.

Ο Σουτ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ρουμανίας με 8 συμμετοχές.