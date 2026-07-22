Ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης αποτελούν παρελθόν από τον Ηρακλή πριν κλείσουν καν δυο μήνες συνεργασίας.

Διπλή αποχώρησ από το οργανόγραμμα του Ηρακλή πριν καν αρχίσει η σεζόν! Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, πήρε την απόφαση να ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία του κλαμπ με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη.

Ο Legend της Εθνικής μας και πρώην Αθλητικός Διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ανάλογο πόστο στους Θεσσαλονικείς στις 25 Μαΐου, ενώ ο Αμανατίδης ανέλαβε χρέη Τεχνικού Διευθυντή μια ημέρα αργότερα, όμως αμφότεροι δεν κατάφεραν να «βγάλουν» ούτε δυο μήνες (58 ημέρες ο πρώτος και 57 ο δεύτερος)!

O Ηρακλής είναι από τις πλέον δραστήριες ομάδες της Super League στην αγορά, καθώς ενόψει της σεζόν της επιστροφής του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 9 χρόνια έχει ολοκληρώσει 11 μεταγραφές.

Αναφορικά με τη στελέχωση του κλαμπ μένει να φανεί πως θα αλλάξει το οργανόγραμμα μετά τις δυο αποχωρήσεις, ενώ θυμίζουμε πως συμβουλευτικό ρόλο στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη έχει ο Γιάννης Κόντης.

Η αποστολή του Ηρακλή θα αναχωρήσει την Παρασκευή (24/7) για την Ιταλία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Βάλτερ Ματσάρι και σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που έγινε στην Πτολεμαΐδα δεν θα ταξιδέψουν οι Μπασινάς - Αμανατίδης, για τους οποίους απομένει μόνο η ανακοίνωση του «διαζυγίου».