Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 1-0: Φιλική νίκη των Βοιωτών στο φινάλε
Ο Λεβαδειακός «λύγισε» στο φινάλε τον Παναιτωλικό των πολλών απουσιών στη Βοιωτία και πήρε τη φιλινή νίκη με 1-0. Οι περιορισμένες επιλογές του Γιάννη Αναστασίου και η κούραση έφεραν λάθη στο τέλος για τον Τίτορμο που στο σύνολο του ματς είχε θετική απόδοση και έτσι στο 84' από σέντρα του Τσάρα ο Οζέγκοβιτς με κοντινό πλασέ σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.
Οι Αγρινιώτες στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι τους θα αντιμετωπίσουν την Τρουά στη Γαλλία στις 14 Αυγούστου και εν συνεχεία θα αντιμετωπίσουν την Καλαμάτα σε νοκ άουτ ματς για το Κύπελλο, σε γήπεδο που μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί, λόγω του γηπεδικού προβλήματος της Μαύρης Θύελλας, στο πλαίσιο των εργασιών στην Παραλία.
Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός στο Κύπελλο θα υποδεχτεί την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 17:15 τον Αστέρα AKTOR.
Η σύνθεση του Λεβαδειακού: Άνακερ, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Ούρζι, Νίκας, Συμελίδης, Εμμανουηλίδης
Αγωνίστηκαν επίσης οι: Παπαδόπουλος, Λαμαρανά, Τσάρας, Μπαλντέ, Γκούμας, Ελιάσι, Μανθάτης, Τζίτσας, Οζέγκοβιτς.
Παανιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (77’ Γερνάς), Γκράναθ (60’ Προδρομίτης), Όλσον (73’ Στάγιτς), Μανρίκε (73’ Αποστολόπουλος), Νικολάου, Μπάσι (73’ Γκοτζάι), Σατσιάς, Μπρέγκου, Εστεμπάν (60’ Σμυρλής), Αλμπάνης.
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