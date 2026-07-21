O Γιάννης Σερέτης γράφει για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν ένα απροσδόκητα ήρεμο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο μεταβατικό του στάδιο...

Είναι ένα νορμάλ καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να πει κάποιος και... αφύσικα νορμάλ δεδομένου του κάκιστου φινάλε της σεζόν, με μηδέν νίκες και τρία γκολ σε έξι ματς των play offs.

Επαιξαν πολλά ρόλο για να κυλήσει ήσυχα το καλοκαίρι για τους Πράσινους έως τώρα. Ακόμα και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο (όπως και το Εuro και ασφαλώς πολύ περισσότερο αν συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας!) εκτονώνει τα οπαδικά πάθη και γενικώς... χαλαρώνει.

Με τα μεταγραφικά, βέβαια, ο Ελληνας ασχολείται σταθερά και αμείωτα, ακόμα και στη σημερινή εποχή (να δούμε έως πότε...). Και ο Παναθηναϊκός, χάρη κυρίως στην προεργασία και τις επαφές που είχε κάνει ο Κοτσόλης από τη χειμερινή περίοδο, τα έκανε όλα γρήγορα. «Σχεδόν» όλα, διότι του λείπει σίγουρα ενός υψηλού επιπέδου (δεν θα πάρει πάλι εξελίξιμο πιτσιρικά) χαφ, ίσως και δύο λέμε εμείς. Οπως επίσης μπορεί να χρειαστεί και έναν γκολτζή εξτρέμ λέμε πάλι εμείς, ή δεύτερο καινούριο στόπερ.

Σε γενικές γραμμές, όμως ήταν ταχύς εφέτος ο Παναθηναϊκός. Δύο ήταν τα γεγονότα που επιτάχυναν όλες τις διαδικασίες: η γρήγορη συμφωνία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και η αλλαγή ρόλου του Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα. Αν δεν είχε ο Κοτσόλης το απόλυτο κουμάντο ή αν ο Παναθηναϊκός αμφιταλαντευόταν μεταξύ δυο – τριών προπονητών και συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις για πολύ καιρό κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, δεν θα είχε κάνει τόσο γρήγορα τις κινήσεις του. Προφανώς σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι πλην Κρίστιανσεν ο Νίστρουπ δεν έδειξε... εμμονή σε παίκτες δικής του προτίμησης (είχε και στόπερ και φορ επί παραδείγματι δικές του εισηγήσεις), ότι η συνεργασία του με τον Κοτσόλη είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο συγκριτικά με την εποχή Μπενίτεθ και ότι ο Αλαφούζος είναι αταλάντευτα «εκεί», για να δίνει λύσεις όπως μπορεί.

Αφανής, αλλά πολύτιμος «παίκτης» σ' αυτές τις διαδικασίες ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος αφού έπαιξε καταλυτικό ρόλο από την προηγούμενη άνοιξη στη λήψη της κομβικής, οριστικής απόφασης για το χωρισμό με το Ράφα, φρόντισε με τον δικό του τρόπο να «οδηγήσει» τον Γιάννη Αλαφούζο σε σειρά σωστών αποφάσεων, όπως είχε κάνει και με τον Κοτσόλη που πέρασε δύο (!) συνεντεύξεις από τον Ιταλό τον προηγούμενο Νοέμβριο, σύμφωνα με όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Παρ΄όλα αυτά, είναι αυταπόδεικτο και προφανές ότι δεν είναι όλα... τέλεια και σούπερ ντούπερ σε μια ομάδα που ξεκινά συγκριτικά με τον ανταγωνισμό από το σημείο στο οποίο τερμάτισε: τέταρτη. Και δεν εννοούμε μόνο τη μεταγραφική ενίσχυση που χρειάζεται απαραίτητα στη μεσαία γραμμή της, ούτε το γεγονός ότι προς το παρόν δυσκολεύεται πάρα πολύ στο πεδίο των πωλήσεων/αποδεσμεύσεων (Βιλένα, Σισοκό, Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μπακασέτας).

Ο Παναθηναϊκός, ειδικά ενόψει Πάκσι, αλλά και γενικώς αυτό το καλοκαίρι, καλείται να αποφύγει τρεις μεγάλες παγίδες. Η πρώτη είναι όλα αυτά τα καλά, ωραία και θετικά λόγια από τη μεγαλύτερη μερίδα των media και των φιλάθλων. Εννοείται πως ο κάθε «Κοτσόλης» και ο κάθε παίκτης δεν θέλει να τον βρίζουν όπως έκαναν αρκετοί στα play offs στη Λεωφόρο, αλλά επουδενί πρέπει να περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού το... «όλα καλά».

Το δεύτερο είναι ότι όλοι καλούνται να συνειδητοποιήσουν το βαθμό δυσκολίας του μεταβατικού σταδίου που περνά αυτή η ομάδα. Του μεταβατικού σταδίου από το φοβικό, τσούκου - τσούκου ποδόσφαιρο του Ράφα που δεν πίστευε στην ομάδα και στους (περυσινούς) παίκτες, στο κανονικό, παραγωγικό, επιθετικό ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Τα άκρα και οι υπερβολές ποτέ δεν ωφελούν, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκά νοκ άουτ προκριματικά. Η μετάβαση είναι επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με μέτρο.

Γι' αυτό άλλωστε και όλοι πρέπει να θυμούνται τη Βιέννη! Πώς βρέθηκαν να χάνουν με 3-0 και παραλίγο με 4-1 ή 5-2 σε 45 λεπτά ενός αγώνα στον οποίο ο αντίπαλός τους αγωνιζόταν κάτω από τη σέντρα! Οποιος ξεχάσει τη Ραπίντ εκείνου του α' ημιχρόνου, αλλά και την ευκολία με την οποία σε 120 λεπτά ενός φιλικού αγώνα ο Παναθηναϊκός πετούσε τις ευκαιρίες σαν στραγάλια, δεν πρέπει να έχει θέση στην ενδεκάδα. Διότι από την Πέμπτη, τέλος οι δοκιμές και τα τεστ. Αν θέλει ο Νίστρουπ δοκιμές, μπορεί να τις κάνει στις ρεβάνς και υπό την προϋπόθεση ότι η πρόκριση έχει «καθαρίσει» από το πρώτο παιχνίδι...