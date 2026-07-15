Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης στη πρόβα τζενεράλε ενόψει των προκριματικών του Conference League.

Η διάταξη και τα πρόσωπα

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας και ο Ντε Φράι με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Καμαρά και Τσέριν οι δύο κεντρικοί μέσοι. Αριστερός εξτρέμ ο Αντίνο, δεξιός ο Ζαρουρί, ο Ταμπόρδα σε ελεύθερο ρόλο και σέντερ φορ ο Ραστόντερ στο 4-2-3-1 του Δανού προπονητή.

Στο 62' μπήκαν στο ματς οι Κάτρης(δεξιός μπακ), Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Ίνγκασον ενώ η Ραπίντ άλλαξε όλη την ενδεκάδα της. Στο 74' πέρασε στο ματς ο Τσιριβέγια και ο Παντελίδης ενώ στο 80' ο Κοντούρης. Στο 90' μπήκαν οι νεαροί Κάτρης, Μπινιάρης και Ιωάννου αλλά και ο Κότσαρης. Στο 113' μπήκε στο ματς και ο Βύντρα.

Από την άλλη, η Ραπίντ ξεκίνησε με τον Χεντλ στην εστία. Μπόκα, Σέλερ, Γιάο, Άουερ στην άμυνα. Αμανέ, Μπάλιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Χαϊντάρα, ο Ντεμπίρ και ο Τίλιο πίσω από τον Άνταμσεν που ήταν ο φουνταριστός στις επιλογές του Θόρουπ.

O κάκιστος στην άμυνα Παναθηναϊκός τα έχανε, η Ραπίντ τα έβαζε

Τώρα είναι η εποχή για λάθη, για νεκρά διαστήματα, για παθήματα που πρέπει να γίνονται μαθήματα. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο στη Βιέννη τα έκανε όλα μαζεμένα, ώστε να έχει πράγματα να σκεφτεί για την συνέχεια. Το 3-0 ήταν μαγική εικόνα βάσει της απόδοσης των δύο ομάδων αλλά this is football.

Το Τριφύλλι είχε κακή ανασταλτική λειτουργία, ταλαιπωρήθηκε στις μεταβάσεις, σε ατομικό επίπεδο οι περισσότεροι ήταν σε κακό βράδυ και η Ραπίντ σκόραρε τρεις φορές.

Στο 14' μετά από λάθος του Τουμπά ο Τίλιο με πλασέ άνοιξε το σκορ, έχοντας και δοκάρι στο 18'. Στο 37' ο Άνταμσεν μετά από σέντρα του Μπόκα από δεξιά στο πρώτο δοκάρι έκανε την προβολή για το 2-0 και στο 43' ο Άνταμσεν πήρε την μονομαχία και ο Χαϊντάρα έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Η ομάδα του Νίστρουπ μετά το 15' πήρε τα ηνία, είχε τον απόλυτο έλεγχο, προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα που περίμενε στο μισό γήπεδο, τα κατάφερε αλλά δεν είχε το γκολ. Στο 19' ο Ταμπόρδα νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Χεντλ, όπως και στο 36' με τον Αργεντινό να χάνει μεγάλη διπλή ευκαιρία.

Ξανά ευκαιρίες, ξανά του έλειψε το γκολ και δέχθηκε και τέταρτο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, δημιούργησε ευκαιρίες, είχε τον έλεγχο αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 49' ο Χεντλ έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Τσέριν, στο 50' ο Αντίνο σούταρε άουτ ενώ στο 53' ξανά ο Χεντλ είπε ''όχι'' στη κεφαλιά του Ραστόντερ.

Στο 63' ο Σκοπιανός φορ δεν κατάφερε από κοντά να νικήσει τον αντίπαλο κίπερ και ο ρυθμός έπεσε μετά τις μαζικές αλλαγές.

Η εικόνα των ''πρασίνων'' μέχρι το 65' ήταν καλή, έπειτα το ματς ισορρόπησε για την Ραπίντ που με απευθείας εκτέλεση κόρνερ κατάφερε στο 90' να πετύχει και τέταρτο γκολ με τον Σχάουμπ, ο οποίος στιγμές νωρίτερα είχε απειλήσει αλλά ο Πένια είχε την απάντηση.

Στο 107' ο Παναθηναίκός κατάφερε να μειώσει το σκορ έπειτα από μια ωραία αντεπίθεση, όταν μετά από ασίστ του Τεττέη, ο Παντελίδης με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Ανησυχία για Ίνγκασον

Όλα τα παραπάνω επισκιάστηκαν από μία φάση στο 112'. Ο Ίνγκι Ίνγκασον έπεσε στο έδαφος σε μία μονομαχία, πονούσε πάρα πολύ στο δεξί γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, προκαλώντας σοβαρό προβληματισμό στον Παναθηναϊκό.

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ (Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ, 4-2-3-1): Χεντλ (65’ Γκάρτλερ), Σέλερ (65’ Τσέτκοβιτς), Ρο-Γιάο (65’ Ντεμίρ), Τίλιο (65’ Ρόκα), Ανταμσεν (65’ Κάρα), Ντεμίρ (65’ Γκούλικσεν), Άουερ (65’ Σέιντλ), Αμανέ (65’ Βούρμπραντ), Μπάιλιτς (65’ Σάουμπ), Χαϊντάρα 65’ Όσβαλντ), Μπόλα (65’ Γκρόλερ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια (91’ Κότσαρης), Τσάπρας (91’ Ιωάννου), Τουμπά (91’ Λάβδας), Ντε Φράι (63’ Ίνγκασον, 112' Bύντρα), Κυριακόπουλος (91’ Κυριακόπουλος), Καμαρά (80’ Κοντούρης), Τσέριν (74’ Παντελίδης), Αντίνο (64’ Κάτρης), Ταμπόρδα (63’ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί (74’ Τσιριβέγια), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).