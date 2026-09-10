Σημαντική ευκαιρία έχασε ο Ταμπόρδα, έπειτα από φοβερή ενέργεια του Αντίνο.

Στο 45'+2' ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Αντίνο βρέθηκε δεξιά, ζάλισε τον Αμπάντα και σέντρα γλυκά στην καρδιά της άμυνας. Εκεί ήρθε ως κρυφός φορ και πάλι ο Ταμπόρδα, αλλά η κεφαλιά του κόντραρε στον Ζολιμπουά κι έφυγε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα