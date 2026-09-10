Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Αντίνο έκανε τρομερή ντρίμπλα και ο Κάνγκουα σκόραρε
Ο Σαντίνο Αντίνο σ' ένα από τα καλύτερά του ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτιαξε το γκολ του Κινγκς Κάνγκουα για το 1-0 κόντρα στην Κηφισιά.
Ο Αργεντινός εξτρέμ στο 53' «άδειασε» τον Σόουζα, έδωσε την πάσα στον αμαρκάριστο Κάνγκου και ο μέσος από τη Ζάμπια με δεξί πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Ραμίρες για το 1-0. Αυτό φυσικά είναι και το πρώτο γκολ του Κάνγκουα με τη φανέλα του τριφυλλιού.
Η ντρίμπλα του Αντίνο και το γκολ του Κάνγκουα
Στο 55' ο Αντίνο έκανε νέα ωραία ενέργεια και σούταρε εκτός περιοχής με το δεξί, αλλά απέκρουσε στη δεξιά γωνία ο Ραμίρες.
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