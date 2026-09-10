Ο Παναθηναϊκός στο 8' άγγιξε το γκολ με Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, τους σταμάτησε ο Ραμίρες.

Ο Παναθηναϊκός στο 8' πλησίασε στο 1-0.

Ο Τεττέη έδωσε αριστερό στον Αντίνο. Ο Αργεντινός σούταρε, ο Ραμίρες απέκρουσε και στο ριμπάουντ ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε με τον γκολκίπερ της Κηφισιάς να βρίσκει ελάχιστα τη μπάλα. Αυτή έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος εκτέλεσε ξανά και απέκρουσε πεσμένος ο Ραμίρες.

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