Η πεποίθηση του Τζέικομπ Νίστρουπ πως σύντομα ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει την κορυφή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει από πρωταθλητισμό, κατέκτησε την κορυφή με την Κοπεγχάγη και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει με τον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός τεχνικός στην παρουσίασή του εξέφρασε την αισιοδοξία του και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Αναφέρθηκε επίσης στο τι πρέπει να κάνει ένας μεγάλος σύλλογος όταν τερματίζει σε απόσταση 20 βαθμών από την κορυφή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ: «Όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε συνεργασία με μένα και τον τεχνικό διευθυντή. Όλα ήταν απόλυτα διαφανή, ακόμα και πριν υπογράψω. Μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Δεν θα μιλήσω με ονόματα, αλλά θέλω να πω πως όταν είσαι στον Παναθηναϊκό και τελειώνεις στον -20 είναι φυσιολογικό να γίνουν αλλαγές. Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή».

Για το στόχο του Παναθηναϊκού σχολίασε: «Για το αύριο πρέπει να είμαστε πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε έτσι στην κορυφή. Όλοι θα παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο με συνδυασμούς και υψηλή πίεση, έτσι θέλω κι εγώ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να απολαμβάνουν την ομάδα οι φίλαθλοί μας. Θα κάνουμε κάτι εντελώς καινούργιο. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να έχουμε καλή απόδοση και καλά αποτελέσματα.

Ξέρω ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε πρωτάθλημα. Δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται όμως σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορούν να έρθουν και συνεχίσουμε δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα είναι σαν καύσιμο».