Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση για τα δεδομένα της εποχής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί του Άγιαξ με 3-1 χάρη σε γκολ των Τεττέη, Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Στο δεύτερο και τελευταίο του φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε πολύ καλή εικόνα για την εποχή, έδειξε τις ξεκάθαρες ιδέες του Τζέικομπ Νίστρουπ και επικράτησε επί του Άγιαξ με 3-1, έχοντας αρκετούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές μέσα στο παιχνίδι.

Tα πρόσωπα και η διάταξη

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και στο κέντρο της άμυνας ο Ίνγκασον με τον Τουμπά. Καμαρά και Τσέριν οι δύο κεντρικοί μέσοι, έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς.

Αριστερός εξτρέμ ο Αντίνο, δεξιός ο Ζαρουρί και σέντερ φορ στο 4-2-3-1 ο Τεττέη. Στο 12' λόγω ενοχλήσεων στον θώρακα αντικαταστάθηκε ο Καλάμπρια από τον Τσάπρα. Στο 46' πέρασαν στο ματς οι Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Κοντούρης ενώ στο 61' οι Σιώπης, Ταμπόρδα, Παντελίδης και Ραστόντερ. Στο 70' ο Μπινιάρης μπήκε στη θέση του Κυριακόπουλου ενώ στο 75' πέρασε στο ματς και ο Λάβδας.

Εντυπωσιακή εικόνα και κυριαρχία

Η απόδοση του Παναθηναϊκού και οι ομαδικές του λειτουργίες στο πρώτο ημίχρονο ήταν λες και βγήκαν μέσα από τις κρυφές επιθυμίες του προπονητή. Το Τριφύλλι ήταν εξαιρετικό με την μπάλα στα πόδια, έβρισκε τις λύσεις στο high press του Άγιαξ, δημιουργούσε συνδυασμούς, έφτιαξε ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ και απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο δύο φορές, δεχόμενος γκολ από στατική φάση.

ΟΙ ''πράσινοι'' μπήκαν πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Αντίνο που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις τελικές πάσες από Ζαρουρί και Καλάμπρια. Το γκολ που άξιζε η ομάδα του Νίστρουπ ήρθε στο 15' όταν μετά από υπέροχη ανάπτυξη και κάθετη πάσα του Τσάπρα, ο Τεττέη δεν λάθεψε στο τετ α τετ και άνοιξε το σκορ.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 30'. Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε το ''1-2'' με τον Ίνγκασον, βγήκε απέναντι στον τερματοφύλακα και-όπως όφειλε- το σίγουρεψε, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Ζαρουρί για το 2-0.

Μετά το 35' οι Ολλανδοί ήταν ανώτεροι και στο 43' μείωσαν με κεφαλιά του Κοναντού μετά από στατική φάση. Ο σκόρερ του Άγιαξ στο 45' έχασε νέα ευκαιρία, καθώς το σουτ του πέρασε λίγο άουτ.

Διαφορετική ενδεκάδα, ίδια ταυτότητα και τρίτο γκολ

Παρά τις αρκετές αλλαγές, απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και να προσπαθεί με τις βασικές του αρχές να κυριαρχήσει. Ακόμη και ο τερματοφύλακας, ο Κότσαρης, ήταν απόλυτα εναρμονσμένος στις επιταγές του προπονητή, παίζοντας ως λίμπερο και παίζοντας ως έξτρα παίκτης στο build up με σωστές επιλογές και αποφάσεις.

Απέναντι στη δεύτερη ενδεκάδα του Άγιαξ που την αποτελούσαν κυρίως παιδιά από την Κ21, οι Αθηναίοι ήταν ανώτεροι, είχαν τον έλεγχο της μπάλας και έφτασαν κοντά στο γκολ στο 65'. Ο Κοντούρης έπαιξε κάθετα στον Ραστόντερ αλλά το πλασέ του Σκοπιανού φορ βρήκε απάντηση από τον Ρέβερσον.

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 73'. Ο Μπινιάρης από αριστερά έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Ταμπόρδα με υπέροχη κεφαλιά πέτυχε το 3-1.

Ο Παναθηναϊκός ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έθελξε κατά διαστήματα με την απόδοσή του και έδειξε πως βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στα προκριματικά του Conference League.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει