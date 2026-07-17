Έτσι έφτασε ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν!

Διαβάστε στο Gazzetta λεπτομέρειες, διαπραγματευτικές και οικονομικές, για την προσθήκη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, καθώς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ και αναμένει τον Ολλανδό στόπερ στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για τα ιατρικά και τις υπογραφές.

Από την ημέρα που το Gazzetta(12/6) έφερε αποκλειστικά το όνομά του στον αφρό της δημοσιότητας η υπόθεση πέρασε από διάφορα στάδια.

Από το σκληρό πόκερ των πρώτων ημερών, μέχρι το επικοινωνιακό ''πάγωμα'' της υπόθεσης από το Τριφύλλι και από τα πρόσφατα ρεπορτάζ στη Τουρκία για αρπαγή του από την Τραμπζονσπόρ μέχρι την σημερινή συμφωνία.

O Παναθηναϊκός, όμως, κατάφερε να κάνει δικό του έναν παίκτη που είχε στην κορυφή της σχετικής λίστας, παίζοντας το παιχνίδι της υπομονής, όπως είχαμε αναφέρει στο ρεπορτάζ της Τετάρτης όταν στην γειτονική χώρα έστελναν τον έμπειρο αμυντικό στη Τραπεζούντα.

Παναθηναϊκός: Mε την γνωστή... συνταγή και στη περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν

Πως τα κατάφερε;

Η υπέρβαση του Αλαφούζου και οι χειρισμοί του Κοτσόλη

Μετά τον τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να... γκαζώσει και να παίξει τα ρέστα του για τον Φαν Ντρόγκελεν.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ενεργοποίησε τις προσωπικές του επαφές στη Τουρκία και κατάφερε να σπάσει τον πάγο με την Σαμσουνσπόρ.

Ταυτόχρονα άναψε... πράσινο φως για οικονομική υπέρβαση ακόμη και σε ένα ποσό που αρχικά δεν είχε προβλεφθεί να ανέβει ο σύλλογος για να τελειώσει την υπόθεση με happy end.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είχε τον παίκτη με το πλευρό του. Ο Φαν Ντρόγκελεν ήταν έτοιμος από καιρό για την Αθήνα, είχε συμφωνήσει σε όλα, πίεζε, δεν συζήτησε ποτέ για μετακίνηση στη Τραμπζονσπόρ και παρέμενε ''ζεστός'' χάρη στη διαχείριση του Κοτσόλη, ο οποίος είχε την ίδια στρατηγική και στις περιπτώσεις των Καμαρά και Κρίστιανσεν.

Τα οικονομικά δεδομένα του deal

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας, καθώς διάφοροι... δράκοι κυκλοφορούν στ Τουρκία, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την μεταγραφή, δαπανώντας ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ ενώ ταυτόχρονα στη συμφωνία των δύο ομάδων έχουν προβλεφθεί μπόνους, τα οποία αγγίζουν σε βάθος χρόνου και στόχων το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει ετησίως κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.