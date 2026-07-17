Ακόμη μια πανηγυρική επιβεβαίωση του Gazzetta αυτό το καλοκαίρι, καθώς ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την Σαμσουνσπόρ χάρη σε υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου και ο Ολλανδός στόπερ προβάρει την φανέλα με το Τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κλείσει το deal με την Σαμσουνσπόρ και να κάνει δικό του τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Όπως είχαμε αποκαλύψει στο Gazzetta ήδη από τις 12/06 και επιμείναμε, εκείνος ήταν από την αρχή ο πρώτος στόχος των "πρασίνων" για τη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ που έψαχναν.

Η διαπραγμάτευση πέρασε από πολλά... κύματα λόγω της στάσης του προέδρου της τουρκικής ομάδας, ωστόσο το "τριφύλλι", μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον που τον έθεσε εκτός για ολόκληρη τη σεζόν, πάτησε... γκάζι, ο ιδιοκτήτης Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το "οκ" για την υπέρβαση που χρειαζόταν κι έτσι επετεύχθη η πολυπόθητη συμφωνία.

Μέχρι το βράδυ αναμένεται η συμφωνία αυτή να πάρει και εγγραφή μορφή κι έπειτα ο Ολλανδός στοπερ θα πάρει τον δρόμο για την Αθήνα, για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. Εκείνος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αφού συμμετέχει στην προετοιμασία της Σαμσουνσπόρ, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να δηλώσει τον Φαν Ντρόνγκελεν και στην ευρωπαϊκή λίστα, ώστε να είναι διαθέσιμος και για τα δύο ευρωπαϊκά ματς με την Πάκσι.

Τέλος, το ακριβές ύψος της δαπάνης που θα κάνει το " τριφύλλι" για να τον αποκτήσει δεν είναι γνωστό, ωστόσο το ύψος αυτής δεν θα φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ.