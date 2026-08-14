Τίθενται σήμερα (14/8) σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το πρώτο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League (20/8).

Η Μπεσίκτας με τη δεύτερη νίκη της στο Europa League έστειλε τη Χράντετς Κράλοβε στον δρόμο του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ στις 20/8.

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση των playoffs του Conference League πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία σήμερα (14/8) στις 12:00 το μεσημέρι μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε, για τα playoffs του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Θύρες Τελική τιμή 17 / 19 / 35 20 € 3 / 15 / 33 30 € 5 / 13 / 23 / 31 40 € 7 / 11 60 € 9 70 € 29 90 € P1 / P2 205 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.