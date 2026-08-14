Αυτές είναι οι ώρες των δύο ματς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League.

Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League είναι πλέον γνωστές, με το «τριφύλλι» να μαθαίνει το πλήρες πρόγραμμα των δύο καθοριστικών αγώνων που θα πρέπει να δώσει με φόντο την είσοδο στη League Phase.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20 Αυγούστου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται από τον ΣΚΑΪ, ο οποίος είναι το φαβορί και για τη ρεβάνς. Η δεύτερη «μάχη» μεταξύ των δύο ομάδων στην Τσεχία θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκρισή του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, περίμενε τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί, επικράτησαν τόσο στην Τσεχία όσο και στην έδρα τους με 1-0, στέλνοντας έτσι τη Χράντετς στον δρόμο των Πρασίνων στην προσπάθειά τους για είσοδο στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι έχει αρχίσει από τις 12:00 σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο.